Parte da Albissola il Campionato Assoluto di beach

ALBISSOLA (SAVONA)- Tutto pronto per il primo appuntamento del Campionato Italiano Assoluto 2023 di beach volley. Come comunicato ieri durante la videoconferenza stampa di presentazione della stagione tricolore, prenderà infatti il via domani, venerdì 16 giugno ad Albissola Marina (SV), la prima e tanto attesa tappa del massimo circuito nazionale della disciplina sulla sabbia.