A Jurmala vanno avanti le coppie italiane

Una vittoria e una sconfitta nelle prime due uscite della Pool C hanno proiettato Claudia Scampoli e Margherita Bianchin agli ottavi di finale. Le azzurre hanno esordito questa mattina con il successo per 2-0 (21-17, 22-20) inflitto alle finlandesi Niina Ahtiaine/Taru Lahti-Liukkonen; nel primo pomeriggio la coppia federale non è riuscita a confermarsi in virtù della sconfitta (21-14, 21-11) subita contro le canadesi Melissa Humana-Paredes/Brandie Wilkerson, coppia che a inizio giugno chiuse al terzo posto l’Elite 16 di Ostrava. Negli ottavi di finale in programma domani alle ore 13 le azzurre affronteranno le spagnole Daniela M. Álvarez/Tania Moreno.

Ottavi di finale raggiunti anche da Paolo Nicolai e Samuele Cottafava grazie alle due vittorie ottenute nella Pool C. Gli azzurri hanno prima superato 2-0 (21-19, 29-27) i portoghesi Joao Pedrosa/Hugo Campos per poi trovare la doppietta contro gli americani Miles Evans/Chase Budinger, battuti 2-0 (21-15, 21-15). Nel match valevole l’accesso ai quarti di finale in programma domani alle ore 14 gli azzurri affronteranno i polacchi Piotr Kantor/Jakub Zdybek.

Spareggio per passare agli ottavi invece per Daniele Lupo ed Enrico Rossi. Nella prima uscita della Pool C gli azzurri hanno perso 2-1 (26-24, 17-21, 15-10) contro gli statunitensi Miles Evans/Chase Budinger; tie break che ha però sorriso alla coppia italiana nel secondo match contro i portoghesi Joao Pedrosa/Hugo Campos, superati 21-13, 18-21,15-12. Gli atleti dell’Aeronautica Militare torneranno in campo domani alle ore 10 contro i norvegesi Mathias Berntsen/Handrick Mol, coppia che pochi giorni fa ha trionfato nella fase preliminare della CEV Nations Cup (Pool A).

Contemporaneamente al torneo di Jurmala, si sta giocando il Future di Lille (Francia). Niente da fare per le sorelle Viktoria e Reka Orsi Toth, unica coppia italiana a partecipare al torneo; fatali le due sconfitte rimediate contro le canadesi Dunn/Furlan e contro le australiane Stevens/Bettenay rispettivamente nella prima e nella seconda uscita del girone B.