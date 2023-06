Scampoli/Bianchin ai quarti di Jurmala

JURMALA (LETTONIA)- Una coppia italiana su tre prosegue il proprio cammino al BPT Challenge in corso di svolgimento a Jurmala (Lettonia). Continuano le ottime prestazioni di Claudia Scampoli e Margherita Bianchin ; superata ieri la fase a gironi, le azzurre questa mattina negli ottavi di finale hanno infatti battuto con un convincente 2-0 (21-16, 21-18) le spagnole Daniela M. Álvarez/Tania Moreno, coppia scesa agli ottavi grazie al secondo posto ottenuto nella Pool F. Nei quarti di finale in programma alle ore 17 le azzurre affronteranno le forti padrone di casa Anastasija Samoilova/Tina Graudina, coppia testa di serie numero uno del torneo.

Terminato al nono posto invece il cammino nel torneo lettone di Paolo Nicolai e Samuele Cottafava. Archiviata la fase a gironi di ieri in testa alla Pool C, grazie alle vittorie contro Portogallo e Stati Uniti, gli azzurri questo pomeriggio sono stati fermati con il risultato di 2-0 (21-18, 21-17) dai polacchi Piotr Kantor/Jakub Zdybek negli ottavi di finale. Per la coppia federale un passo falso che ha definitivamente compromesso il proseguo della manifestazione.

Concluso anche il percorso di Daniele Lupo ed Enrico Rossi. Gli azzurri dopo aver passato la fase a gironi al terzo posto, questa mattina sono stati superati 2-1 (18-21, 21-14, 15-11) dai norvegesi Mathias Berntsen/Handrick Mol nel primo turno ad eliminazione diretta, sconfitta che ha determinato per il team azzurro l’eliminazione dal torneo (17° posto).