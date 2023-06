Alfieri/Dal Molin e Benazzi/Lantignotti vincono ad Albissola

ALBISSOLA MARINA (SAVONA)- Si è chiusa ieri domenica 18 giugno la prima tappa del Campionato Italiano Assoluto 2023 di beach volley. Grande spettacolo quello vissuto questo weekend presso lo stabilimento Bagni Soleluna di Albissola Marina in provincia di Savona per questo primo importante appuntamento con la massima competizione nazionale della disciplina sulla sabbia. Come successo lo scorso anno, è stata ancora una volta la riviera ligure ad aprire ufficialmente la nuova stagione del beach volley italiano, con l’assegnazione dei primi verdetti e soprattutto dei primi fondamentali punti per la corsa verso il tricolore.

A trionfare in questa prima tappa del Campionato Italiano Assoluto sono state due nuove coppie: nel tabellone femminile Giada Benazzi e Michela Lantignotti e in quello maschile Manuel Alfieri e Davide Dal Molin, hanno infatti trovato questo primo grande risultato nella loro prima uscita ufficiale insieme.

Ottimo il percorso di Giada Benazzi e Michela Lantignotti, partite direttamente dal main draw come coppia testa di serie numero uno, la neo coppia ha infatti confermato il pronostico, andando di fatto a vincere questa prima tappa di Albissola Marina grazie alla finale vinta 2-1 (19 -21, 21 -12, 25 -23) contro Claudia Puccinelli e Aurora Mattavelli. Per Benazzi/Lantignotti, un importante trionfo che, anche se divise dall’ex socie (Sara Breidenbach ex compagna di Giada Benazzi e Francesca Michieletto ex compagna di Michela Lantignotti), sono riuscite a portarsi a casa sia la conquista della tappa che i preziosi punti in classifica. Ottimo anche il percorso di Claudia Puccinelli e Aurora Mattavelli; per loro, rivelazione del torneo, percorso netto fino alla finale, dove sono state protagoniste di una vera e propria maratona, costringendo le vincitric i della tappa a fare propria la finale dopo un lunghissimo tie-break chiuso sul 25-23.

A salire sul terzo gradino del podio sempre nel tabellone femminile sono state Alice Gradini e Federica Frasca grazie al doppio 21-16 inflitto a Sofia Arcaini e Chiara They, coppia che la scorsa settimana a Budapest insieme Marta Menegatti e Valentina Gottardi ha vinto la fase preliminare della CEV Nations Cup (Pool D). Partita pressoché perfetta per Gradini/Frasca che si sono confermate di fatto una delle coppie di riferimento dell’intero palcoscenico nazionale di beach volley.

I vincitori della tappa nel tabellone maschile sono stati Manuel Alfieri e Davide Dal Molin. Anche nel tabellone maschile a trionfare è stata dunque una nuova coppia: Alfieri/Dal Molin nella finalissima hanno superato, anche un po' a sorpresa, il team campione d’Italia in carica formato da Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta con il risultato di 2-1 (17-21, 21-18, 15-8). Un percorso netto quello dei vincitori di tappa, che ha preso il via dal main draw con tre vittorie su tre senza perdere alcun set, poi la vittoria in semifinale sempre per 2-0 ottenuta contro Fabrizio Manni e Francesco Vanni; la ciliegina sulla torta è arrivata ieri pomeriggio grazie al successo in finale contro Abbiati/Andreatta. Per Manuel Alfieri e Davide Dal Molin un altro bel successo dopo il trionfo ai Campionati Italiani Per Società 2023 di Bibione (Categoria Gold). I campioni d’Italia in carica invece, passati per il tabellone perdenti e vittoriosi in semifinale contro Matteo Martino e Marco Caminati, non sono invece riusciti a confermare il successo dello scoro anno nella prima tappa sempre ad Albissola Marina; per Abbiati/Andreatta comunque un secondo posto che fa ben sperare per i prossimi impegni del Campionato Italiano.

Terzo posto nel tabellone maschile che invece è stato conquistato da Marco Caminati e Matteo Martino al termine di un interminabile match concluso al tie-break con un muro di Martino (ex azzurro di pallavolo) sul 26-24 sulla coppia composta da Fabrizio Manni e Francesco Vanni. Grandissimo percorso quello di Caminati/Martino, che, dopo avere iniziato il proprio percorso dalle qualifiche come coppia numero diciannove in lista d’ingresso, hanno concluso questo primo torneo con un ottimo terzo posto.

Il lungo cammino del Campionato Italiano Assoluto proseguirà la prossima settimana in Campania. Dal 23 al 25 giugno a Palinuro (SA) infatti è in programma il primo evento “Gold”.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI-



IL CALENDARIO DEL CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO-

14-16 luglio, Beinasco (TO)

21-23 luglio, Catania (CT)

28-30 luglio, Cirò Marina (KR)

11-13 agosto, Cordenons (PN)

25-27 agosto, Vasto (CH)

IL CALENDARIO DEL CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO “GOLD”-

23-25 giugno, Palinuro (SA)

7-9 luglio, Montesilvano (PE)

8-10 settembre, Bellaria Igea Marina (RN)