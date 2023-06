Domani a Palinuro al via la 1a tappa Gold del Campionato Italiano

Dopo il primo appuntamento andato in scena lo scorso fine settimana ad Albissola Marina (SV), il campionato italiano questo weekend farà dunque tappa in Campania. Sarà infatti Palinuro (frazione di Centola, SA), splendida location facente parte del Parco Nazionale del Cilento - considerato Patrimonio Mondiale dell’Umanità - ad ospitare i beachers in questo primo e importante appuntamento Gold del circuito tricolore.

La classifica si è iniziata a muovere dopo il primo appuntamento ligure e le migliori coppie del panorama nazionale questo weekend sono pronte a darsi battaglia in una tre giorni di beach volley che si preannuncia spettacolare e avvincente. Per chi non sarà presente a Palinuro sarà possibile seguire il torneo sia in diretta TV che in diretta streaming. A partire dalle 14 di domani infatti tutti i match delle qualifiche e del main draw saranno disponibili sul canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo; da sabato le partite sul Campo Centrale saranno commentate da Giovanni Cristiano. Tutte le semifinali e finali saranno invece trasmesse in diretta tv su Discovery+ e le finali 1/2° anche su Eurosport.

Come normale che sia il livello di gioco in entrambi i tabelloni sarà molto alto. Nel torneo femminile saranno presenti le azzurre Claudia Scampoli e Margherita Bianchin, provenienti dall’ottimo quinto posto al Challenge di Jurmala insieme all’altra coppia federale composta da Margherita Tega e Anna Pelloia. Coppia numero uno del seeding saranno le vincitrici della prima tappa di Albissola Marina: Giada Benazzi e Michela Lantignotti. Formazione testa di serie numero due il duo Alice Gradini e Federica Frasca, classificatesi terze sempre in Liguria.

Saranno presenti nel main draw anche Sofia Arcaini/Chiara They, Sara Franzoni/Eleonora Gili, Eleonora Annibalini/Arianna Barboni, Claudia Puccinelli/Aurora Mattavelli seconde ad Albissola Marina, Rachele Mancinelli/Giada Bianchi e Anna Dalmazzo insieme a Marta Bechis, capitano della Roma Volley e autrice di una straordinaria stagione in A2 che è valsa per il club capitolino la promozione nella massima serie di pallavolo.

Si preannuncia ad alto livello tecnico anche il tabellone maschile. Coppia testa di serie numero uno sarà quella formata da Daniele Lupo ed Enrico Rossi; per gli atleti dell’Aeronautica Militare, provenienti anche loro dagli impegni internazionali, sarà la loro prima presenza assoluta in una tappa del campionato italiano. Partiranno come testa di serie numero due i campioni d’Italia in carica Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta e come testa di serie numero tre i vincitori del Future di Lecce Davide Benzi e Carlo Bonifazi.

Sempre nel tabellone principale saranno presenti gli azzurri Gianluca Dal Corso/Marco Viscovich anche loro all’esordio nel campionato italiano insieme a Jakob Windisch/Tobia Marchetto, Manuel Alfieri/Davide Dal Molin, freschi vincitori del primo appuntamento di Albissola Marina, Mauro Sacripanti/Matteo Cecchini, Luca Bigarelli/Simone Podestà, Giacomo Spadoni/Michele Luisetto, Francesco Vanni/Fabrizio Manni. Marco Caminati/Matteo Martino proveranno, invece, a ripetere quanto fatto vedere in Liguria, quando partiti dalle qualifiche sono riusciti a piazzarsi sul terzo gradino del podio.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI-



Campionato Italiano Assoluto



14-16 luglio, Beinasco (TO)



21-23 luglio, Catania (CT)



28-30 luglio, Cirò Marina (KR)



11-13 agosto, Cordenons (PN)



25-27 agosto, Vasto (CH)

Campionato Italiano Assoluto “GOLD”-



23-25 giugno, Palinuro (SA)



7-9 luglio, Montesilvano (PE)



8-10 settembre, Bellaria Igea Marina (RN)