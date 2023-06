Sorteggiate le Pool dei Campionati Europei 2023

Sia per quanto riguarda il torneo femminile sia per quello maschile, le trentadue coppie in gioco sono state inserite in otto gironi da quattro squadre ciascuna.

Nel tabellone femminile le azzurre Marta Menegatti e Valentina Gottardi sono state sorteggiate nella pool C come teste di serie insieme alle ceche Hermannova-Stochlova, alle francesi Placette-Richard e alle spagnole Guidarelli-Gonzalez.

L’altra coppia tricolore in gara formata da Margherita Bianchin e Claudia Scampoli, invece, se la vedranno nel girone E contro Vergè-Deprè A.-Mader (Svizzera), Van Driel E.-Piersma B. (Olanda) e Piersma E.-Van Driel M. (Olanda).

Nel torneo maschile l’Italia sarà rappresentata da ben tre squadre. Paolo Nicolai che insieme a Daniele Lupo ha vinto tre Campionati Europei (2014, 2016 e 2017), e che ora gioca in coppia con Samuele Cottafava è stato inserito nella pool B e affronterà proprio l’ex compagno Lupo che giocherà in coppia con Enrico Rossi. Completato il girone B la coppia ceca formata da Perusic-Schweiner e quella spagnola formata da Huerta P.-Huerta A.

Alex Ranghieri e Adrian Carambula, invece, giocheranno nella pool E e se la dovranno vedere con i padroni di casa Brouwer-Meeuwsen (Olanda), Sepka-Semerad (Repubblica Ceca) e Lyneel-Bassereau (Francia).

LE POOL DELLE COPPIE ITALIANE-

Girone C femminile



Gottardi-Menegatti (ITA)



Hermannova-Stochlova (CZE)



Placette-Richard (FRA)



Guidarelli-Gonzalez (ESP)

Girone E femminile



Vergè-Deprè A-Mader (SUI)

Bianchin-Scampoli (ITA)

Van Driel E.-Piersma B (NED)

Piersma E.-Van Driel M.- (NED)

Girone B maschile



Perusic-Schweiner (CZE)

Cottafava-Nicolai (ITA)

Lupo-Rossi (ITA)

Huerta P.-Huerta A. (ESP)

Girone E maschile



Ranghieri-Carambula (ITA)

Brouwer-Meeuwsen (NED)

Sepka-Semerad (CZE)

Lyneel-Bassereau (FRA)