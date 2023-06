A Palinuro determinato il main draw maschile e femminile

Considerato il numero delle coppie iscritte alle qualifiche e assegnate già alcune posizioni nel seeding, nella giornata odierna si sono disputate due partite nel torneo femminile e quattro in quello maschile; match che sono andati a completare i due tabelloni principali che domani prenderanno il via con sedici coppie ciascuno. Domani si entrerà dunque nel vivo della manifestazione; le prime partite del main draw prenderanno il via alle 8.30. La parola ora passa al campo.

TABELLONE FEMMINILE –

La prima coppia ad ottenere il pass quest’oggi e a qualificarsi dunque al main draw è stata quella formata da Nicole Ferrarini e Beatrice Meniconi, vittoriose per 2-1 (21-16, 19-21, 15-8) su Vittoria Magi e Giulia Rastelli. Il tabellone femminile si è poi completato con l’accesso di Greta Cavestro e Jessica Balliero in virtù del secco 2-0 (21-10, 21-12) inflitto a Giovanna De Vincenzo e Doriana Bisceglia.

Questa la lista completa delle sedici coppie che da domani cominceranno il proprio percorso dal main draw:

Giada Benazzi/Michela Lantignotti, Claudia Scampoli/Margherita Bianchin, Chiara They/Sofia Arcaini, Margherita Tega/Anna Pelloia, Sara Franzoni/Eleonora Gili, Eleonora Annibalini/Arianna Barboni, Claudia Puccinelli/Aurora Mattavelli, Rachele Mancinelli/Giada Bianchi, Anna Piccoli/Scharin Rottoli, Anna Dalmazzo/Marta Bechis, Camilla Sanguigni/Giulia Tamagnone, Nicole Ferrarini/Beatrice Meniconi, Ludovica Panfili/Selene Richiusa, Elisa Valdora/Martina Tagliapietra, Greta Cavestro/Jessica Balliero ed Elonora Sestini/Erika Ditta.

TABELLONE MASCHILE –

Partite vibranti nel tabellone maschile. Dopo le due qualifiche femminili, nell’Arena Centrale di Palinuro sono poi scesi sulla sabbia i protagonisti delle qualifiche maschili. Primo team ad aggiudicarsi l’accesso al main draw è stato quello composto da Matteo Martino e Marco Caminati, usciti vincitori contro Alessandro Carucci e Fabizio Mussa, superati 2-0 (24-22, 21-16). Dopo una lunga battaglia conclusa in rimonta al tie break (17-21, 21-18, 15-9) contro Mattia Tarsi e Matteo Matteo Bellucci, proseguono la manifestazione anche Federico Geromin e Matteo Camozzi; vittoria per 2-0 (21-19, 21-19) contro Ludovico Giuliani e Marco Ulisse e pass ottenuto anche da Davis Krumins e Joshua Kessler. L’ultimo posto in palio per l’accesso al main draw se lo sono aggiudicati Matteo Bellomo e Matteo Mazzotti grazie al successo per 2-1 (21-19, 12-21, 17-15) ottenuto contro Luca Cravera e Michele Crusca.

Queste invece le sedici coppie che a partire da domani si affronteranno nel main draw maschile:

Enrico Rossi/Daniele Lupo, Andrea Abbiati/Tiziano Andreatta, Carlo Bonifazi/Davide Benzi, Marco Viscovich/Gianluca Dal Corso, Manuel Alfieri/Davide Dal Molin, Mauro Sacripanti/Matteo Cecchini, Jakob Windisch/Tobia Marchetto, Luca Bigarelli/Simone Podestà, Giacomo Spadoni/Michele Luisetto, Francesco Vanni/Fabrizio Manni, Paolo Ingrosso/Matteo Ingrosso, Matteo Martino/Marco Caminati, Federico Geromin/Matteo Camozzi, David Krumin/Joshua Kessler, Matteo Bellomo/Matteo Mazzotti e Nicolò Siccardi/Sergio Seregni.