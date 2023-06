Parte il Beach Pro Tour Future di Messina

MESSINA-Prenderà il via domani giovedì 29 giugno a Messina, il secondo evento Future italiano del Beach Pro Tour 2023. Dopo il torneo di Lecce, andato in scena a inizio mese e cha ha visto il trionfo di Claudia Scampoli e Margherita Bianchin nel tabellone femminile e di Davide Benzi e Carlo Bonifazi in quello maschile, per i beachers ci sarà dunque un'altra concreta possibilità di portarsi a casa importanti punti in classifica e di scalare quindi ulteriori posizioni nel ranking FIVB.