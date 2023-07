Volley Summer Tour: Casalmaggiore alza la Supercoppa

SAN BENENETTO DEL TRONTO (ASCOLI PICENO)- La prima tappa del Lega Volley Summer Tour 2023 , l’evento organizzato dalla Lega Pallavolo Serie A Femminile in collaborazione con Master Group Sport, finisce come nel 2022. Ad alzare la Supercoppa, stavolta sulla spiaggia di San Benedetto del Tronto, è la Stabili Casalmaggiore, che supera 2-1 dopo una partita pazzesca la Vero Volley Milano. La finalissima era un rematch sia delle ultime due edizioni di Supercoppa che della Finale Scudetto dello scorso Summer Tour a San Benedetto. MVP dell’incontro, esattamente come a Lignano ormai un anno fa, Valentina Zago, che mette a segno 17 punti, alcuni in momenti decisivi, indirizzando il match.

Incontro che da subito ha mostrato un grande equilibrio nella prima frazione, con le due squadre che non si sono risparmiate. A mettere a segno l’1-0 è la formazione di coach Bucaioni, con Fiesoli e Traballi on fire con 5 punti a testa. Al ritorno sulla sabbia le casalasche, colpite nell’orgoglio, mettono la sesta: inizio folgorante sullo 0-7, con 5 punti di Zago, per il 7-15 che rimette in equilibrio la partita. Il terzo set è un inno al Sand Volley 4×4: sorpassi e controsorpassi e scambi lunghissimi, Fiesoli è scatenata con 6 punti ma Negretti è incredibile in difesa mentre dall’altro lato un’ottima Michieletto e la super Zago combinano per 14 punti. Che alla fine risultano determinanti: nel finale tiratissimo, a sorridere sono proprio le ragazze di coach Lucchi, che trionfano 14-16 e conquistano la 17^ Supercoppa, bissando il successo dello scorso anno.

L’MVP Zago rilascia un breve commento prima di essere sommersa dalla festa delle compagne:

« Voglio fare innanzitutto i complimenti alla mia squadra, siamo state bravissime tutte. Sono veramente contenta di questo premio, è sempre un orgoglio e una bellissima soddisfazione, specialmente visto che è il secondo di fila nella Supercoppa del Summe Tour! ».

Nel primo pomeriggio, spazio anche alla Finale per il 3° posto che ha visto festeggiare la Motorola Busto Arsizio, protagonista di una tappa in continuo crescendo. Dopo gli 0 punti nel Girone B, le farfalle di coach Graziani hanno infatti prima vinto lo spareggio contro Brescia accedendo in Semifinale e poi, dopo aver ceduto alle future campionesse, si sono prese la rivincita sulla BVT Picco Lecco in un’altra gara spettacolare finita 1-2. Decisivo l’apporto di Frangipane, con 19 punti, mentre capitan Bracchi ha contribuito con 9 punti contro la sua ex squadra.

Non sono bastati alle lecchesi i 13 punti della beacher Shpuza. Proprio capitan Martina Bracchi ha commentato:

« Giocare contro Lecco? Diciamo che quando ho fatto le firme per i capitani stavo sbagliando squadra (ride ndr.). Un bell’obiettivo riuscire a superare ciò che ero per proseguire nel mio miglioramento. Sono grata a Gianfranco Milano (allenatore Lecco ndr.) perché mi ha aiutato a uscire dal giovanile, buttandomi in una nuova visione della pallavolo con la Serie A2, permettendomi di arrivare in Serie A1. Domani riposo, niente sole perché ne ho già preso abbastanza in questi giorni. Poi cercherò di prepararmi per la prossima tappa. Con Valentina (Brandi ndr.) siamo riuscite a trovare l’intesa praticamente da subito, in generale ci siamo trovate bene tutte quante ».

Il Lega Volley Summer Tour si sposterà ora sulle spiagge di Riccione dove, alla Spiaggia Libera di Piazzale Roma per un evento inserito nel programma della Notte Rosa, verrà messa in palio la 23^ Coppa Italia sabato 8 luglio e domenica 9 luglio.