A Gstaad bene le coppie maschili italiane

GSTAAD (SVIZZERA)- Subito grandi sfide per le coppie azzurre impegnate nel quarto Elite 16 del Beach Pro Tour 2023 in corso di svolgimento a Gstaad (Svizzera). Dopo le qualifiche di ieri, quest’oggi si sono disputate le prime gare del main draw.

Le prime a scendere sulla sabbia sono state Marta Menegatti e Valentina Gottardi. Nel primo match della Pool D le azzurre sono state sconfitte 2-0 (21-19, 21-17) dalle forti statunitensi Nuss/Kloth; nella seconda uscita invece le campionesse d’Italia in carica sono state molto vicine a superare in due set il duo Carol/Barbara, team verdeoro testa di serie numero tre del ranking FIVB. Le azzurre infatti hanno fatto loro il primo set 21-16; nella seconda frazione di gioco invece le brasiliane sul finale hanno annullato ben otto match point alla coppia tricolore, riuscendo prima a vincere il set sul 23-25 e a ristabilire dunque la parità (1-1), per poi vincere anche il tiebreak sul 12-15. Amara sconfitta per le campionesse azzurre che domani alle ore 12 saranno impegnate nel delicato e ultimo match della fase a gironi in programma contro le svizzere Huberli/Brunner.

Esordi vincenti invece nelle rispettive pool per le due coppie azzurre impegnate nel tabellone maschile. Alex Ranghieri e Adrian Carambula hanno superato al tiebreak (21-16, 13-21, 15-7) la coppia elvetica Krattiger/Breer, mentre Daniele Lupo e Alex Ranghieri si sono invece imposti sempre al tiebreak (22-20, 15-21, 15-11) contro i brasiliani George/Andre. Per i team italiani due incoraggianti vittorie in vista delle doppie sfide in programma domani e che chiuderanno la fase a gironi. Ranghieri/Carambula affronteranno alle ore 10 i tedeschi Ehlers/Wickler e alle ore 16 gli spagnoli Herrera/Gavira; Lupo/Rossi se la dovranno vedere invece contro i cileni Grimalt M./Grimalt E. e i qatarioti Cherif/Ahmed, rispettivamente alle 9 e ore 14.