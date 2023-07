Il circuito di Sand Volley fa tappa a Riccione

RICCIONE (RIMINI)- Dopo le tante emozioni vissute nella due giorni di San Benedetto del Tronto che ha assegnato la 17^ Supercoppa, il Lega Volley Summer Tour torna per un appuntamento storico del circuito di Sand Volley 4×4: la tappa di Riccione, sulla spiaggia di Piazzale Roma. Un evento organizzato come di consueto in collaborazione con Master Group Sport e che rientra nel cartellone degli eventi sportivi, sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna, per la valorizzazione del territorio e l’attrattività turistica.

Sabato 8 e domenica 9 luglio, all’interno del programma della celebre Notte Rosa della costa romagnola, le sei squadre del Lega Volley Summer Tour si sfideranno per conquistare la 23^ Coppa Italia. Una grande novità rispetto alle tappe giocate di recente: nessun campo secondario, ma solo il campo centrale che ospiterà tutte le 13 partite in programma. Ai nastri di partenza, i favori del pronostico sono per la Stabili Casalmaggiore, vincitrice della 17^ Supercoppa nella prima tappa. Le rosa di coach Lucchi completeranno il roster già medagliato, formato da capitan Caracuta, l’MVP Zago, Michieletto, Colzi e Angelina, con un peso massimo del calibro di Margareta Kozuch, campionessa d’Europa nel 2016 con Casalmaggiore e quinta in coppia con la leggenda Laura Ludwig nel beach volley ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Un’aggiunta che non spaventerà però la Vero Volley Milano, vincitrice dell’ultima Coppa Italia e finalista di una Supercoppa in cui ha giocato alla pari con le avversarie, cedendo solo ai vantaggi del tie-break. Le ragazze a disposizione di coach Bucaioni saranno Negretti, Turlà, Traballi, Fiesoli e le nuove arrivate Sonia Candi e Vittoria Prandi.

Dopo aver perso le prime due partite e aver chiuso con 0 punti il Girone B a San Benedetto, la Motorola Busto Arsizio si è rialzata con estremo vigore, raggiungendo una sofferta medaglia di bronzo. Merito soprattutto dei colpi di capitan Bracchi, confermata da coach Graziani, e di Alma Frangipane, che invece non farà parte della rosa. Al suo posto però, un lieto ritorno: Vittoria Piani, protagonista lo scorso anno e già annunciata da Conegliano. Con lei, Ilenia Moro, Sofia Monza e le confermate Gabrielli e Maspero. Nonostate la sconfitta nella finale per il 3° posto, la BVT Picco Lecco può certamente essere soddisfatta del suo esordio nel 4×4. Il quarto posto, con medaglia sfiorata, ha fatto capire a tutti che la squadra guidata da coach Contadin vuole dire la sua sulla sabbia. Solo due conferme rispetto alla tappa marchigiana, Pistolesi e Parlangeli. Tra i nuovi arrivi, altre due giocatrici della Trento neopromossa, Gaia Moretto e Jessica Joly, a cui si aggiungeranno la regista Veronica Allasia, prossima a Mondovì, e il libero Ilaria Bonvicini, diretta alla Futura Busto Arsizio.

Un solo successo per la Megabox Vallefoglia nel suo esordio al Summer Tour, successo che però le ha permesso di evitare la maglia nera. Per arricchire il roster a disposizione di coach Passeri, una vecchia conoscenza del Summer Tour, lo scorso anno in cabina di commento: Serena Ortolani. Provaroni, Malinov e Biagini saranno ancora in verde, mentre le nuove aggiunte sono Beatrice Pozzoni e Silvia Fiori. Nonostante il secondo posto nel Girone A a San Benedetto, la Valsabbina Millenium Brescia ha chiuso la tappa come fanalino di coda, perdendo la finalina per il quinto posto contro le tigri in maglia verde. Per provare a scalare posizione, coach D’Ambrosio potrà contare su due nuovi innesti, Ulrike Bridi e Cristina Fiorio, che completeranno il roster formato da Pericati, Scacchetti, Malik e Cicogna.

Appuntamento alle 9 di domani, sabato 8 luglio, per la prima partita, a cui ne seguiranno ben sette nel corso della giornata. Domenica 9 luglio spazio alle semifinali, alla Finale per il 5° posto e la Finale per il 3° posto e la Finalissima.

ROSTER – RICCIONE-



Stabili Casalmaggiore: Caracuta, Zago, Colzi, Michieletto, Angelina, Kozuch. All. Lucchi



Vero Volley Milano: Negretti, Turlà, Traballi, Fiesoli, Candi, Prandi. All. Bucaioni



Motorola Busto Arsizio: Bracchi, Piani, Moro, Monza, Gabrielli, Maspero. All. Graziani



BVT Picco Lecco: Moretto, Joly, Allasia, Bonvicini, Pistolesi, Parlangeli. All. Contadin



Megabox Vallefoglia: Ortolani, Malinov, Fiori, Biagini, Provaroni, Pozzoni. All. Passeri



Valsabbina Millenium Brescia: Bridi, Fiorio, Pericati, Scacchetti, Malik, Cicogna. All. D’Ambrosio

IL PROGRAMMA DELLA 23^ COPPA ITALIA



GIRONE A-

Stabili Casalmaggiore

BVT Picco Lecco

Megabox Vallefoglia

GIRONE B-

Vero Volley Milano

Motorola Busto Arsizio

Valsabbina Millenium Brescia

FASE A GIRONI



Sabato 8 luglio 2023 ore 9.00

Stabili Casalmaggiore – Megabox Vallefoglia (Gara 1)



a seguire

Vero Volley Milano – Valsabbina Millenium Brescia (Gara 2)



a seguire

BVT Picco Lecco – Perdente Gara 1 (Gara 3)



a seguire

Motorola Busto Arsizio – Perdente Gara 2 (Gara 4)



Sabato 8 luglio 2023 ore 15.00

BVT Picco Lecco – Vincente Gara 1 (Gara 5)



a seguire

Motorola Busto Arsizio – Vincente Gara 2 (Gara 6)

FASE A INCROCI*



Sabato 8 luglio 2023 ore 16.30

2^ Girone A – 3^ Girone B (Gara 7)



a seguire

2^ Girone B – 3^ Girone A (Gara 8)

SEMIFINALI



Domenica 9 luglio 2023 ore 9.45

1^ Girone A – Vincente Gara 8** (Gara 9)



Domenica 9 luglio 2023 ore 10.45

1^ Girone B – Vincente Gara 7** (Gara 10)

FINALI



5°/6° POSTO



Domenica 9 luglio 2023 ore 11.45

Perdente Gara 7 – Perdente Gara 8 (Gara 11)



3°/4° POSTO



Domenica 9 luglio 2023 ore 16.30

Perdente Gara 9 – Perdente Gara 10 (Gara 12)



1°/2° POSTO



Domenica 9 luglio 2023 ore 17.30

Vincente Gara 9 – Vincente Gara 10 (Gara 13)