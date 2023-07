A Gstaad vanno avanti Menegatti/Gottardi e Ranghieri/Carambula

GSTAAD (SVIZZERA)- Prosegue il percorso delle coppie azzurre nel Beach Pro Tour Elite 16 di Gstaad (Svizzera) . Nel tabellone femminile dopo le sconfitte di ieri nonostante siano arrivate delle buonissime prestazioni, Marta Menegatti e Valentina Gottardi hanno superato la fase a gironi, grazie alla vittoria per 2-0 (21-17, 21-18) ottenuta quest’oggi contro la coppia elvetica composta da Nina Brunner e Tanja Huberli, team momentaneamente numero otto del ranking FIVB, arrivato quarto nell’ultimo Elite 16 di Ostrava (Repubblica Ceca). Vittoria importante per le campionesse azzurre che gli ha permesso infatti di staccare il pass per gli ottavi di finale in programma domani alle ore 12 contro la forte coppia lettone composta da Tina Graudina e Anastasija Samoilova.

Prosegue nel migliore dei modi il cammino nel tabellone maschile di Alex Ranghieri e Adrian Carambula. Per gli azzurri dopo l’esordio vincente di ieri contro gli svizzeri Krattiger/Breer, quest’oggi sono arrivate due importanti conferme: nei due match di giornata, il secondo e il terzo della Pool D, il team tricolore ha prima superato 2-1 (16-21, 21-17, 15-11) i tedeschi Ehlers/Wickler, per poi confermarsi anche contro gli spagnoli Herrera/Gavira, battuti 2-0 (21-17, 21-19). Tre vittorie decisive e meritate per gli azzurri che gli hanno permesso di superare la fase a gironi al primo posto e di qualificarsi dunque direttamente ai quarti di finale in programma domani alle ore 14.

Niente da fare invece per Daniele Lupo ed Enrico Rossi. Dopo aver ottenuto tre vittorie consecutive, due nelle qualifiche contro i francesi Canet/Rotar e contro gli olandesi Van De Velde/Immers e una ieri nella prima uscita della Pool B contro i forti brasiliani George/Andre, gli atleti dell’Aeronautica Militare non sono riusciti a confermarsi sugli stessi livelli. In giornata sono arrivate infatti due sconfitte; la prima subita contro i cileni Grimalt M./Grimalt E. (21-14, 21-10) la seconda contro i qatarioti Cherif/Ahmed (21-13, 25-23); risultati che hanno dettato per gli azzurri l’eliminazione dal torneo.