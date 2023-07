A Montesilvano assegnata la Coppa Italia

MONTESILVANO (PESCARA) - Claudia Scampoli-Margherita Bianchin nel femminile e Carlo Bonifazi-Davide Benzi nel maschile vincono a Montesilvano la Coppa Italia 2023 di beach volley.Tra i festeggiamenti finali anche quelli degli MVP della Coppa Italia Claudia Scampoli e Davide Benzi. Il campo centrale e gli altri tre campi secondari allestiti per l’occasione sul lungomare di Montesilvano hanno fatto da cornice a questa splendida tre giorni di gare degli assoluti che ha visto darsi battaglia i migliori beachers italiani. Una settimana di grande beach volley in Abruzzo cominciata lunedì con le tappe riservate al Campionato Italiano giovanile delle categorie Under 18 e Under 20.

Nella finale per il primo e secondo posto, giocata sul Centrale impreziosito da una folta presenza di pubblico fin dal mattino, le azzurre Scampoli-Bianchin reduci dalla vittoria al Future di Messina, hanno battuto in rimonta 2-1 (17-21, 21-18, 15-6) Alice Gradini e Federica Frasca.

In mattinata in semifinale Claudia Scampoli e Margherita Bianchin avevano battuto con il punteggio di 2-1 (15-21, 21-18, 15-13) la coppa formata da Giada Benazzi e Sara Breidenbach, quest’ultimo team entrato tra le migliori quattro formazioni del torneo grazie al successo per 2-0 (21-13, 25-23) nel quarto turno perdenti.

Sul terzo gradino del podio femminile sono salite Silvia Leonardi e Sofia Balducci, che hanno beneficiato del fortait di Benazzi-Breidenbach.

Tornando alla finale primo e secondo posto, nel primo set Alice Gradini e Federica Frasca hanno subito imposto il proprio gioco, mettendo in difficoltà Scampoli-Bianchin (16-13). Con il passare delle azioni Gradini-Frasca hanno amministrato bene il vantaggio e le avversarie sono scivolate. Le azzurre hanno tentato di replicare ma Gradini-Frasca sono state brave a chiudere con il punteggio di (21-17). Nel secondo set, invece, c’è stata la pronta reazione di Scampoli-Bianchin che hanno tenuti per lunghi tratti il pallino del gioco 16-13. Nella fase centrale del set Claudia e Margherita hanno trovato un nuovo allungo (18-16) e condotto fino al conclusivo 21-18.

Nel terzo e decisivo set la partenza di Scampoli e Bianchin è stata davvero ottima. In vantaggio di sei lunghezze (10-4) le azzurre hanno continuato a comandare il gioco e risultato. Nel finale è bastata una buona gestione generale per chiudere set e match per (15-6).

A conquistare, invece, la Coppa Italia maschile sono stati Benzi- Fonifazi che in finale hanno battuto per 2-1 (22-20, 16-21, 15-7) Dal Corso-Viscovich. Nel primo parziale sono stati Benzi e Bonifazi a dettare il ritmo della gara e Dal Corso-Viscovich hanno inseguito a distanza ravvicinati. Nella fase centrale del set le due coppie hanno dato vita ad un lungo botta e risposta (14-14, 16-16). Il finale è stato elettrizzante, con tutte e due le coppie intenzionate a non mollare, fino a che Carlo Benzi ha schiacciato a terra la palla decisiva che ha chiuso il set ai vantaggi 22-20. Diverso l’andamento del secondo set con gli azzurri Dal Corso e Viscovich che sono partiti subito forte accumulando un rassicurante vantaggio 10-4. Nella fase centrale del parziale, Benzi e Bonifazi hanno provato a farsi sotto (18-16). Nelle fasi conclusive grazie ad una serie di attacchi efficaci Dal Corso e Viscovich hanno portato la gara al tie-break (21-16).

Nel terzo set Benzi-Bonifazi hanno subito spinto forte, mettendo in grossa difficoltà gli avversari (9-5). Una volta avanti Carlo e Davide hanno amministrato con intelligenza il vantaggio e si sono involati verso la vittoria e la conquista della Coppa Italia 2023 (15-7).

Al terzo posto, al termine di una bellissima finale per salire sul gradino più basso del podio, la coppia argentina, reduce dal successo al Future di Messina formata da Bautista Amieva e Leo Aveiro, che ha battuto 2-0 (21-15, 21-15) Mauro Sacripanti e Matteo Cecchini.

Al termine della finale si è svolta la consueta cerimonia di premiazione che ha visto la partecipazione, tra gli altri, del vice presidente federale Adriano Bilato, del consigliere federale Letizia Genovese, il presidente del CR Fipav Abruzzo Fabio Di Camillo, il sindaco di Montesilvano Alessandro Pompei e il direttore sport marketing di Diadora Gelindo Bordin.



I RISULTATI -

Tabellone femminile

4° Turno Perdenti

Mattavelli-Puccinelli vs Gradini-Frasca 0-2 (13-21, 13-21)

Franzoni-Gili vs Breidenbach vs Benazzi 0-2 (11-21, 23-25)

Semifinali

Leonardi-Balducci vs Gradini-Frasca 0-2 (12-21, 21-13)

Scampoli-Bianchin vs Benazzi-Breidenbach 2-1 (15-21, 21-18, 15-13)

Finale 3°-4° posto:

Leonardi-Balducci vs Benazzi-Breidenbach 2-0 (21-0, 21-0) *forfait

Finale 1°-2° posto:

Gradini-Frasca vs Scampoli-Bianchin 1-2 (21-17, 18-21, 6-15)



Tabellone maschile

4° Turno Perdenti

Spadoni-Luisetto vs Bonifazi-Benzi 0-2 (20-22, 12-21)

Manni-Vanni vs Viscovich-Dal Corso 0-2 (14-21, 15-21)

Semifinali

Aveiro-Amieva vs Bonifazi-Benzi 1-2 (21-14, 19-21, 10-15)

Cecchini-Sacripanti vs Viscovich-Dal Corso 0-2 (16-21, 13-21)

Finale 3°-4° posto:

Cecchini-Sacripanti vs Aveiro-Amieva 2-0 (21-15, 21-15)

Finale 1°-2° posto:

Bonifazi-Benzi vs Viscovich-Dal Corso 2-1 (22-20, 16-21, 15-7)

I PROSSIMI APPUNTAMENTI -

Campionato Italiano Assoluto

14-16 luglio, Beinasco (TO)

21-23 luglio, Catania (CT)

28-30 luglio, Cirò Marina (KR)

11-13 agosto, Cordenons (PN)

25-27 agosto, Vasto (CH)