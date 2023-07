A Beinasco torna il beach volley

BEINASCO (TORINO) - Archiviati gli eventi giovanili che hanno colorato il centro sportivo “Le Dune” di Beinasco durante tutto il corso della settimana, la macchina organizzativa della Beach Volley Training, società padrona di casa organizzatrice della tappa e club campione d’Italia in carica, è dunque pronta ad ospitare i migliori beachers nazionali per il quarto appuntamento del Campionato Italiano Assluto che terminerà domenica 16 luglio.

Tante, come sempre, le coppie ai nastri di partenza. Main draw del tabellone femminile che vede la presenza di Federica Frasca e Alice Gradini, Chiara They e Sofia Arcaini e Sara Franzoni ed Eleonora Gili essere rispettivamente coppie teste di serie numero uno, due e tre del torneo; seguono poi Sara Breidenbach ed Erika Ditta, Eleonora Annibalini e Arianna Barboni, Sofia Balducci e Silvia Leonardi e Sharin Rottoli e Anna Piccoli. Beneficeranno delle wild card tre coppie: Rachele Mancinelli e Greta Cavestro, Serena Cimmino e Oriola Shpuza, e Luna Cicola e Agnese Angeloni, quest’ultime vincitrici della tappa del Campionato Italiano Under 20.

Partiranno invece come testa di serie numero uno del tabellone maschile i campioni d’Italia in carica Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta, mentre Luca Bigarelli e Simone Podestà saranno la coppia numero due e Paolo Ingrosso e Davide Dal Molin la coppia numero tre. Partiranno sempre dal tabellone principale anche Davis Krumins e Joshua Kessler, Nicolò Siccardi e Sergio Seregni, Federico Geromin e Matteo Camozzi, Luca Cravera e Michele Crusca, Matteo Martino e Marco Caminati e Simone Chinellato e Alessandro Carucci. La Wild Card è stata assegnata ai padroni di casa Raoul Acerbi e Fabrizio Mussa.



Le finali 1/2° e 3/4° posto maschili e femminili saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo con la telecronaca a cura di Giovanni Cristiano.