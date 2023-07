A Lignano Sabbiadoro si assegna lo scudetto del sand volley

LIGNANO SABBIADORO (UDINE) – Dalle Marche all’Emilia-Romagna, per arriva infine al Friuli-Venezia Giulia: l’ultima tappa del Lega Volley Summer Tour , l’evento organizzato in collaborazione con Master Group Sport, porterà il Sand Volley 4×4 in un altro luogo simbolo della manifestazione, Lignano Sabbiadoro. Alla Beach Arena di Lungomare Trieste, sabato 15 e domenica 16 luglio, le sei squadre si sfideranno nel 28° Campionato Italiano con l’obiettivo di cucirsi sul petto il tricolore, al momento sulla maglia di Milano dopo il successo dello scorso anno.

Favorita numero uno la Stabili Casalmaggiore, che insegue sulla spiaggia friulana due risultati storici: il triplete, dopo le vittoria in Supercoppa e Coppa Italia, e il 12° trofeo nella storia del Summer Tour, che renderebbe le rosa la squadra più titolata del circuito a parimerito con Urbino. Coach Lucchi potrà contare ancora sul roster di stelle presente a Riccione: le MVP delle ultime due tappe Zago e Caracuta, Colzi, Angelina, Michieletto e la star Maggie Kozuch, protagonista in Coppa Italia. Diversi cambi invece nella formazione che ha conquistato l’argento sulla sabbia romagnola, la BVT Picco Lecco, che rinuncia a Moretto, Pistolesi e Bonvicini. Al loro posto, la senatrice Arianna Lancini, all’ultima uscita con la maglia delle lecchesi (attesa a Costa Volpino), Aurora Rossetto e Rachele Mainetti, che completeranno la formazione con le confermate Joly, Allasia e Parlangeli.

Rinuncerà a capitan Negretti la squadra campione in carica, la Vero Volley Milano, terza a Riccione. Ma la miglior difesa è l’attacco e, perciò, insieme a Traballi, Turlà, Candi e Fiesoli, la new entry sarà tutt’altro che un libero: Josephine Obossa, ex Milano, top scorer dell’ultima Serie A2 con Brescia e prossima al ritorno in Serie A1 con la maglia di Casalmaggiore. Un unico innesto anche per la Motorola Busto Arsizio, che aggiunge la sola Alma Frangipane, grande protagonista a San Benedetto con l’exploit nella Finale per il terzo posto che regalò il bronzo alle farfalle. Fiducia poi al blocco della seconda tappa, formato da capitan Bracchi, Moro, Piani, Monza e Gabrielli.

Dopo due quinti posti, la Megabox Vallefoglia proverà a scalare la classifica in cerca della sua prima medaglia al Summer Tour. A disposizione di coach Passeri ancora Provaroni, Pozzoni e Malinov, a cui si aggiungeranno due giovanissime: Valeria Battista, classe 2001 prossima a Messina, e Aurora Soffiato, classe 2005 e campionessa d’Italia Under18 con l’Imoco Volley San Donà. Medesimo obiettivo per la Valsabbina Millenium Brescia, reduce da due maglie nere. Risultati non all’altezza delle potenzialità delle leonesse, che proveranno ad aggrapparsi al ritorno di una giocatrice protagonista dello Scudetto 2019: Silvia Fondriest, all’ultima apparizione in Serie A considerato il ritiro annunciato dopo la promozione con Trento. Insieme a lei, tornerà dopo l’assenza a Riccione Francesca Trevisan. Confermate Bridi, Fiorio, Malik e Cicogna.

I ROSTER -

Stabili Casalmaggiore: Caracuta, Zago, Colzi, Michieletto, Angelina, Kozuch. All. Lucchi

BVT Picco Lecco: Lancini, Joly, Allasia, Parlangeli, Rossetto, Mainetti. All. Contadin

Vero Volley Milano: Turlà, Traballi, Fiesoli, Candi, Obossa. All. Bucaioni

Motorola Busto Arsizio: Bracchi, Piani, Moro, Monza, Gabrielli, Frangipane. All. Graziani

Megabox Vallefoglia: Malinov, Provaroni, Pozzoni, Battista, Soffiato. All. Passeri

Valsabbina Millenium Brescia: Bridi, Fiorio, Fondriest, Trevisan, Malik, Cicogna. All. D’Ambrosio

IL PROGRAMMA DEL 28° CAMPIONATO ITALIANO -

GIRONE A

Stabili Casalmaggiore

Motorola Busto Arsizio

Megabox Vallefoglia

GIRONE B

BVT Picco Lecco

Vero Volley Milano

Valsabbina Millenium Brescia

FASE A GIRONI

Sabato 15 luglio 2023 ore 10.30 (Diretta Youtube)

Stabili Casalmaggiore – Megabox Vallefoglia (Gara 1 – Campo centrale)

BVT Picco Lecco – Valsabbina Millenium Brescia (Gara 2 – Campo 2)

Sabato 15 luglio 2023 ore 11.30 (Diretta Youtube)

Motorola Busto Arsizio – Perdente Gara 1 (Gara 3 – Campo centrale)

Vero Volley Milano – Perdente Gara 2 (Gara 4 – Campo 2)

Sabato 15 luglio 2023 ore 16.30 (Diretta Youtube)

Vero Volley Milano – Vincente Gara 2 (Gara 5 – Campo centrale)

Motorola Busto Arsizio – Vincente Gara 1 (Gara 6 – Campo 2)

FASE A INCROCI

Sabato 15 luglio 2023 ore 17.30 (Diretta Youtube)

2^ Girone A – 3^ Girone B (Gara 7 – Campo centrale)

2^ Girone B – 3^ Girone A (Gara 8 – Campo 2)

SEMIFINALI

Domenica 16 luglio 2023 ore 9.45 (Diretta Youtube)

1^ Girone A – Vincente Gara 8 (Gara 9 – Campo centrale)

Domenica 16 luglio 2023 ore 10.45 (Diretta Youtube)

1^ Girone B – Vincente Gara 7 (Gara 10 – Campo centrale)

FINALI

5°/6° POSTO

Domenica 16 luglio 2023 ore 11.45 (Diretta Youtube)

Perdente Gara 7 – Perdente Gara 8 (Gara 11 – Campo centrale)

3°/4° POSTO

Domenica 16 luglio 2023 ore 16.30 (Diretta Sport Mediaset e Mediaset Infinity)

Perdente Gara 9 – Perdente Gara 10 (Gara 12 – Campo centrale)

1°/2° POSTO

Domenica 16 luglio 2023 ore 17.30 (Diretta Sport Mediaset e Mediaset Infinity)

Vincente Gara 9 – Vincente Gara 10 (Gara 13 – Campo centrale)