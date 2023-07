Pro Tour: a Espinho si è chiusa la prima giornata

ESPINHO (PORTOGALLO) – Al Challenge di Espinho, ieri giornata in chiaroscuro per le coppie azzurre. Una vittoria e una sconfitta nel tabellone femminile per Claudia Scampoli e Margherita Bianchin; le azzurre, inserite nella Pool A, hanno prima superato 2-1 (21-19, 19-21, 15-12) le lituane Paulikiene/Raupelyte, per poi subire il 2-0 (21-16, 21-15) dalle brasiliane Carol/Barbara; risultati che hanno permesso alla coppia federale di chiudere il girone al secondo posto e di accedere dunque agli ottavi di finale in programma domani alle ore 13 contro le spagnole Alvarez/Moreno.