Sand Volley: Milano fa il bis tricolore

LIGNANO SABBIADORO - La Vero Volley Milano si conferma Campione d’Italia di Sand Volley 4X4 del Lega Volley Summer Tour . Sul Lungomare Trieste di Lignano Sabbiadoro, le ragazze di coach Bucaioni sfornano una prestazione solida perfezionata dai 12 punti dell’MVP Gaia Traballi. Il successo sulla Motorola Busto Arsizio arriva al termine di una partita combattuta, in cui le ragazze di coach Luca Bucaioni hanno confermato la loro straordinaria capacità difensiva, appoggiandosi poi al braccio caldo della solita Gaia Traballi: 12 punti per lei e un meritato premio MVP, come lo scorso anno a Riccione in occasione della Finale di Coppa Italia sempre contro le bustocche. Le milanesi hanno così sopperito all’assenza del loro libero e capitano, Beatrice Negretti, compensando in seconda linea con le prove solide di Alessia Fiesoli e della regista Sofia Turlà, sporcando gli attacchi avversari con i centimetri di Sonia Candi e Josephine Obossa. Non è bastato alle farfalle l’ottimo ingresso di Alma Frangipane, 6 punti a referto come Vittoria Piani: in bacheca comunque una preziosa medaglia d’argento, miglior risultato della stagione estiva dopo il quarto posto di Riccione e il bronzo di San Benedetto.

Un pomeriggio di spettacolo che si è concluso così com’era iniziato: tante le emozioni anche nella Finale per il 3° posto tra la Megabox Vallefoglia e la Stabili Casalmaggiore. Il primo set sembrava non lasciar presagire nulla di buono per le ragazze in maglia verde, con un netto 5-15 in favore delle casalasche, con Angelina (4) e Michieletto (5) sugli scudi. Poi, il prepotente ritorno delle tigri ha cambiato le carte in tavola: Pozzoni è salita in cattedra firmando 7 punti, le rosa sono calate e di colpo si è arrivati al tie-break. Il terzo set è stato tiratissimo, con Battista e Pozzoni a martellare da un lato e Kozuch e Zago a rispondere dall’altro: 9 punti a coppia, con alcuni colpi spettacolari. Alla fine, a sorridere sono state le ragazze di coach Passeri con il punteggio di 15-13. Un bronzo storico per la società in provincia di Pesaro e Urbino, che ottiene la sua prima medaglia nella storia del Summer Tour.

Si chiude così l’edizione 2023 del Lega Volley Summer Tour, un evento come sempre organizzato con la collaborazione di Master Group Sport e che per un’altra estate ha regalato spettacolo ed emozioni a tutti gli appassionati sugli spalti e da casa.

PROGRAMMA E RISULTATI DEL 28° CAMPIONATO ITALIANO -

GIRONE A

Motorola Busto Arsizio 4

Stabili Casalmaggiore 2

Megabox Vallefoglia 0

GIRONE B

Vero Volley Milano 4

Valsabbina Millenium Brescia 2

BVT Picco Lecco 0

FASE A GIRONI

Sabato 15 luglio 2023 ore 10.30 (Diretta Youtube)

Stabili Casalmaggiore – Megabox Vallefoglia 2-0 (15-11, 15-12)

BVT Picco Lecco – Valsabbina Millenium Brescia 0-2 (8-15, 10-15)

Sabato 15 luglio 2023 ore 11.30 (Diretta Youtube)

Motorola Busto Arsizio – Megabox Vallefoglia 2-0 (15-10, 15-10)

Vero Volley Milano – BVT Picco Lecco 2-0 (15-10, 15-12)

Sabato 15 luglio 2023 ore 16.30 (Diretta Youtube)

Vero Volley Milano – Valsabbina Millenium Brescia 2-0 (15-11, 15-10)

Motorola Busto Arsizio – Stabili Casalmaggiore 2-1 (15-8, 13-15, 15-13)

FASE A INCROCI

Sabato 15 luglio 2023 ore 17.30 (Diretta Youtube)

Stabili Casalmaggiore – BVT Picco Lecco 2-1 (15-12, 14-16, 15-13)

Valsabbina Millenium Brescia – Megabox Vallefoglia 0-2 (10-15, 14-16)

SEMIFINALI

Domenica 16 luglio 2023 ore 9.45 (Diretta Youtube)

Motorola Busto Arsizio – Megabox Vallefoglia 2-0 (15-11, 15-7)

Domenica 16 luglio 2023 ore 10.45 (Diretta Youtube)

Vero Volley Milano – Stabili Casalmaggiore 2-0 (15-13, 15-13)

FINALI

5°/6° POSTO

Domenica 16 luglio 2023 ore 11.45 (Diretta Youtube)

BVT Picco Lecco – Valsabbina Millenium Brescia 0-2 (16-18, 6-15)

3°/4° POSTO

Domenica 16 luglio 2023 ore 16.30 (Diretta Sport Mediaset e Mediaset Infinity)

Megabox Vallefoglia – Stabili Casalmaggiore 2-1 (5-15, 15-11, 15-13)

1°/2° POSTO

Domenica 16 luglio 2023 ore 17.30 (Diretta Sport Mediaset e Mediaset Infinity)

Motorola Busto Arsizio – Vero Volley Milano 0-2 (12-15, 12-15)