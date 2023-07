Campionato Italiano: a Catania il via alla quinta tappa

CATANIA - Ha preso il via oggi a Catania, il quinto appuntamento con il Campionato Italiano Assoluto 2023 di beach volley. Dopo la conclusione della tappa giovanile riservata alla categoria Under 20, il lido “Le Capannine” di Catania da oggi ospiterà dunque questa nuovo torneo, appuntamento ormai diventato di fondamentale importanza per l’assegnazione dei punti nella classifica generale.

Alice Gradini e Federica Frasca, Giada Benazzi e Sara Breidenbach, Chiara They e Sofia Arcaini partiranno rispettivamente come coppie teste di serie numero uno, due e tre. Con loro, partiranno sempre dal main draw anche Rachele Mancinelli e Giada Bianchi, Eleonora Annibalini e Arianna Barboni, Eleonora Gili e Sara Franzoni, Claudia Puccinelli e Aurora Mattavelli e Michela Lantignotti e Reka Orsi Toth. Le due wild card sono state assegnate a Michela Sanguigni e Michela Tamagnone e a Giorgia Sambugaro e Ilaria Menon, quest’ultima coppia vincitrice della tappa Under 20.

Partiranno invece come testa di serie numero uno nel tabellone maschile Davide Benzi e Carlo Bonifazi; gli azzurri Marco Viscovich e Gianluca Dal Corso saranno invece la seconda coppia, mentre i campioni d’Italia in carica Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta saranno il team numero tre del seeiding. Presenti sempre nel tabellone principale Mauro Sacripanti e Matteo Cecchini, Luca Bigarelli e Simone Podestà, Giacomo Spadoni e Michele Luisetto, Tobia Marchetto e Jakob Windisch e la coppia composta da Federico Geromin e Matteo Camozzi. Le due wild card sono state invece assegnate a Theo Hanni e Michael Burgmann e alla coppia vincitrice la categoria Under 20 composta da Simone Orto e Federico Argano.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI -

CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO

21-23 luglio, Catania (CT)

28-30 luglio, Cirò Marina (KR)

11-13 agosto, Cordenons (PN)

25-27 agosto, Vasto (CH)

CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO GOLD

8-10 settembre, Bellaria Igea Marina (RN)