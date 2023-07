Nicolai/Cottafava sul podio ad Edmonton

EDMONTON (CANADA)- Una brillante prestazione nella notte italiana ha regalato ad Edmonton in Canada la medaglia di bronzo alla coppia azzurra composta da Paolo Nicolai e Samuele Cottafava nel torneo del beach Pro Tour. Partita tirata e combattuta quella che ha opposto il tandem azzurro ai brasiliani Pedro Solberg/Guto. I nostri atleti hanno avuto la forza e la freddezza di chiudere a proprio favore entrambi i set sprintando nei finali. 2-0 (21-19; 21-19) il punteggio che ha portato Paolo e Samuele sul podio. Il torneo canadese si chiude dunque in maniera più che positiva per i colori italiani che hanno conquistato un argento con Menegatti/Gottardi nel femminile e appunto il bronzo della coppia maschile.