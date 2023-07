Europei Under 22: doppia vittoria per Tega/Pelloia

TIMISOARA (ROMANIA)- Hanno preso il via quest’oggi a Timisoara (Romania) i Campionati Europei Under 22 di beach volley. Due vittorie e una sconfitta, questi i risultati ottenuti dalle due coppie azzurre all’esordio nella rassegna continentale di categoria.

Doppio successo per Anna Pelloia e Margherita Tega nelle prime due uscite della Pool H. Le azzurre hanno infatti prima superato 2-0 (21-7, 21-12) la coppia serba formata da Teodora Joldic e Milica Balac, per poi avere la meglio sempre con il risultato di 2-0 (21-15, 21-16) sulle ucraine Udovenko/Tarasenko. Due convincenti successi per il team azzurro in vista dell’ultimo match della fase a gironi in programma domani alle ore 13.50 (orario italiano) contro le ceche Neuschaeferova/Svozilova.

Sconfitta all’esordio nel tabellone maschile per Theo Hanni e Micheal Burgmann. Gli azzurri, inseriti nella Pool D, sono stati superati 2-0 (21-19, 21-14) dai turchi Batuhan/Sacit; la coppia altoatesina tornerà sulla sabbia domani alle ore 8.50 e alle 15.30 (orari italiani), rispettivamente contro gli ucraini Bublyk/Tymchenko e contro i finlandesi Pulkkinen/Vainio negli ultimi due match della fase a pool.