Tega/Pelloia e Hanni/Burgmann ai 16i

TIMISOARA (ROMANIA)- Si è conclusa per le coppie italiane la seconda giornata di gare ai Campionati Europei Under 22 di beach volley che si stanno svolgendo a Timisoara, in Romania.

Nel tabellone femminile le azzurrine Anna Pelloia e Margherita Tega hanno chiuso al terzo posto la Pool H guadagnandosi così l’accesso ai sedicesimi di finale in programma domani alle ore 9.40 (italiane) contro la coppia estone formata da Jürgenson/Kuivonen, quest’ultime giunte terze nel girone G.

Pelloia e Tega oggi nell’ultimo incontro della Pool H sono state superate, al termine di un match molto combattuto, dalle ceche Neuschaeferova/Svozilova per 2-1 (21-16, 17-21, 16-14).