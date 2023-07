A Montreal doppio successo per Ranghieri/Carambula

MONTREAL (CANADA)- Conclusa la prima giornata di gare del main draw nel torneo Elite 16 di Montreal , in Canada per Alex Ranghieri e Adrian Carambula. Il duo tricolore, unica coppia italiana rimasta in gara dopo le eliminazioni nelle qualifiche di Scampoli-Bianchin e Nicolai-Cottafava, ha centrato un doppio successo.

In mattinata Alex e Adrian hanno superato i brasiliani Vitor Felipe/Renato con il punteggio di 2-0 (21-17, 21-18) per poi bissare il successo nel pomeriggio italiano contro l’altra coppia brasiliana numero tre del tabellone George/Andre per 2-0 (21-15, 21-12).

La sfida Italia-Brasile si ripeterà nuovamente domani alle ore 15 (italiane) quando Ranghieri e Carambula affronteranno nell’ultimo match della pool C Evandro/Arthur.