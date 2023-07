Il Campionato Italiano fa tappa a Cirò Marina

CIRO’ MARINA (CROTONE)-Il Campionato Italiano Assoluto di beach volley giunge al suo sesto appuntamento stagionale e fa tappa in Calabria per il week end di gare a Cirò Marina in provincia di Crotone in programma da oggi 28 a domenica 30 luglio. Dopo la conclusione delle tappe giovanili (U20, U18 e U16), andate in scena sul lungomare di Ostia (Roma), il grande beach volley italiano si sposta, dunque, sul lungomare Torrenova di Cirò Marina con le gare del venerdì riservate alle qualifiche, che assegneranno sei posti al femminile e altrettanti al maschile per il completamento del main draw. Sedici coppie al femminile e altrettante nel maschile, invece, da sabato scenderanno in campo per conquistare la tappa calabrese con le finali in programma domenica 30 luglio