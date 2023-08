Euro Beach: Menegatti/Gottardi ai Quarti di finale

VIENNA (AUSTRIA)- Tris di vittorie e accesso ai quarti di finale per le azzurre Marta Menegatti e Valentina Gottardi ai Campionati Europei 2023 di beach volley in corso di svolgimento a Vienna (Austria).

Continua, dunque, nel migliore dei modi il percorso del duo Menegatti-Gottardi in questa rassegna continentale. Le azzurre, qualificatesi agli ottavi di finale in virtù dei due successi di ieri ottenuti nella Pool B contro Spagna e Francia, questo pomeriggio si sono ripetute; le italiane, coppia testa di serie numero tre della manifestazione, si sono imposte con un convincente 2-0 (21-12, 21-15) sulle finlandesi Niina Ahtiainen e Taru Lahti. Le campionesse d'Italia scenderanno nuovamente in campo domani alle ore 11.00 contro le spagnole Alvarez M./Moreno nel match valevole l'accesso alle semifinali.