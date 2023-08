A Verbania riflettori accesi su Beach For Babies

VERBANIA- È in corso di svolgimento a Verbania l’8a edizione di Beach For Babies: “ufficialmente inaugurata” anche quest’anno dall’appuntamento unico con il Deejay Time con Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso, sold out, l’evento solidale di beach volley colorerà l’estate verbanese, invadendo Piazza San Vittore Largo Don Mariani di sportivi, amatori e tifosi di tutte le età, fino a domenica 6 agosto.

Dopo aver raccolto e destinato - in sette edizioni - oltre 185.000€ a favore rispettivamente del reparto materno-infantile dell’Ospedale di Castelli di Verbania per l’acquisto di apparecchiature per terapie indolore e di presidi a supporto del parto sicuro e indolore, e della Croce Rossa sezione di Verbania, per l’acquisto di un’ambulanza pediatrica, per quest’anno l’associazione Beach For Babies si pone un doppio ambizioso traguardo.

La costruzione di un parco inclusivo per i bambini, riprogettando l’area ludica dell’Arena del CEM “Il Maggiore” di Verbania accanto al campo di beach volley: un parco di facile accessibilità, libero da barriere architettoniche e in grado di accogliere tutti, ognuno con le sue abilità e disabilità, dove vengano incentivati i più piccoli e le loro famiglie a costruire nuove relazioni e che possa promuovere l’inclusione sociale nel modo più bello, ossia quello del gioco all’aria aperta.

Per la costruzione è stata scelta l’esperienza centenaria, unita all’impiego di nuove tecnologie, utilizzate

sempre in un’ottica di rispetto ambientale, di Legnolandia.

Ma non solo Verbania e la comunità locale. Beach For Babies, quest’anno, vuole dimostrare anche piena solidarietà alle popolazioni della Romagna, recentemente colpita dalle inondazioni: una quota del ricavato, quindi, sarà riservata a una donazione che possa contribuire alla bonifica o alla ricostruzione di un parco giochi in un Comune della Romagna, individuato dalla Croce Rossa Italiana.

« La mission del Beach for Babies sono i bambini - commentano gli organizzatori dell’evento - quest’anno vogliamo tendere la mano non solo ai “nostri” e siamo sicuri di accogliere le sensibilità delle persone di Verbania e del territorio del Verbano-Cusio-Ossola ».

Per sostenere queste due importanti cause, è stato aperto anche un crowdfunding sulla piattaforma ForFunding di Banca intesa San Paolo: la Fondazione Comunitaria del VCO raddoppierà i primi 20.000€ raccolti, ai quali si sommerà il ricavato della manifestazione.

Prestigioso partner dell’evento sarà ancora E.ON, che ha dato il nome all’arena di gioco; altro importante partner per la comunicazione e non solo è Action Agency, che sposa e promuove i valori dell’evento sin dalle prime edizioni.

Beach For Babies è patrocinato dal Comune di Verbania, dalla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola ed anche da Champions For Change, il Movimento nato per restituire allo sport la sua forza e i valori incredibili che porta con sé. Lo sport è protagonista non solo di una dimensione di intrattenimento ma anche di una visione più ampia dove convivono valori e vita reale.

Champions For Change è la prima community dove tutte le discipline sportive giocano insieme e sullo stesso livello, senza discriminazioni e distinzioni di genere. Lo spirito del Movimento è di essere uniti e solidali e di abbracciare tutto il mondo dello sport, dagli amatori ai professionisti, dai media e giornalisti ad associazioni sportive.

Il torneo ha preso ufficialmente il via lunedì 31 luglio, per arrivare, dopo una settimana di sfide, alle finali di domenica 6 agosto. Tabellone maschile e femminile, Main Draw a 32 coppie ciascuno; nel frattempo ha preso il via anche il torneo B4B YOUNG, maschile e femminile dedicato ai giovani beachers (anni 2007/8/9/10), che si svolgerà nei pomeriggi che precedono il tabellone principale B4B.

L’impegno degli organizzatori è volto ad incentivare la partecipazione dei ragazzi più giovani al torneo, affinché la settimana del Beach For Babies diventi sempre più un momento di aggregazione e di socializzazione tra ragazzi, per condividere momenti di sport e sano divertimento nell’estate verbanese.

Nel pomeriggio di domenica 30 luglio si è svolto il B4B Mini Camp dedicato ai più piccoli (dal 2011…), con la possibilità di giocare e divertirsi in un vero e proprio allenamento di beach volley con giocatrici di massimo livello della pallavolo italiana.

Dopo Maurizia Cacciatori, Eleonora Lo Bianco, Andrea Zorzi, Andrea Lucchetta, Anna Vania Mello, Myriam Sylla, Paola Egonu, Stefania Sansonna, nel 2023 B4B ha voluto onorare Linda Cabassa, atleta di casa, cresciuta nella pallavolo Rosaltiora, che nella prossima stagione giocherà nella Omag San Giovanni In Marignano, esempio stimolante per tutti i giovani che si avvicinano allo sport.

Per concludere, non solo sport: nella piazza adiacente all’arena è situato il food court, una piazza di street-food con serate a tema, birra, musica e divertimento.