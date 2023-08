Europei U20: partono bene le coppie azzurre

RIGA (LETTONIA)- La prima giornata dei Campionati Europei Under 20 di beach volley, che si stanno svolgendo a Riga in Lettonia, è iniziata con il buon esordio degli azzurrini Michael Burgmann e Raoul Acerbi.

Gli italiani, infatti, hanno superato nel primo match della pool F i croati Devald/Vlaši? con il punteggio di 2-0 (21-13, 21-10), al termine di una partita nella quale Michael e Raoul hanno condotto dall’inizio alla fine.

Il duo tricolore tornerà nuovamente in campo domani alle ore 9.40 (italiane) per affrontare i lettoni Teteris/Gutmanis e successivamente i belgi Hendrikx/Vercauteren alle ore 16.20.