Cottafava/Nicolai e Menegatti/Gottardi vanno avanti ad Amburgo

AMBURGO (GERMANIA)-Prosegue nel migliore dei modi il percorso delle coppie italiane nell’Elite 16 in corso di svolgimento ad Amburgo (Germania). Dopo i due successi ottenuti nelle qualifiche, e dopo la vittoria di ieri contro i campioni d’Europa in carica, gli svedesi David Ahman e Jonatan Hellvig, quest’oggi Paolo Nicolai e Samuele Cottafava si sono resi protagonisti di altre due ottime prestazioni; gli azzurri questa mattina si sono prima imposti 2-0 (21-19, 21-12) sui brasiliani Pedro Solberg e Gustavo Albrecht Carvalhaes per poi confermarsi nell’ultimo match di giornata contro i tedeschi Nils Ehlers e Clemens Wickler, superati 2-0 (27-25, 21-19). Con tre importanti vittorie la coppia federale azzurra supera la fase a gironi in testa alla Pool D, staccando il pass per i quarti di finale in programma nella giornata di domani.