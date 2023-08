Europei U. 18: le coppie italiane fuori dalla corsa alle medaglie

Il duo tricolore, dopo aver superato brillantemente questa mattina gli ottavi grazie al successo per 2-0 (21-15, 22-20) sui cechi Pavlusek/Votava, si è dovuto arrendere nel match valevole l’accesso alle semifinali per mano degli olandesi Wel/Sonneville.

Gli azzurrini, infatti, sono stati superati con il punteggio di 2-0 (21-17, 21-13). Gli italiani dopo un primo set giocato sostanzialmente alla pari hanno accusato il colpo e nel secondo parziale dopo sono andati quasi subito in svantaggio. Gli olandesi da parte loro sono stati bravi a non concedere agli italiani nessuna possibilità di rimonta e si sono involati verso la vittoria finale che li proietta tra le migliori quattro della rassegna continentale di categoria.

Da Costa e Dall'Orto scenderanno nuovamente sulla sabbia di Madrid domani 27 agosto alle ore 11 nella finale per il quinto posto contro la coppia tedesca formata da Johanning/Sackermann.

Giornata avara di soddisfazioni anche nel tabellone femminile dove Asia Aliotta e Linda Moretti sono state superate, al termine di un match molto combattuto, 2-0 (23-21, 21-19) nell’ottavo di finale giocato contro le francesi Duval/Sobezalz.

Dopo un primo set perso dalle azzurrine ai vantaggi, la seconda frazione di gioco è stata caratterizzata ancora da continui testa a testa. Nel finale di partita, però, la coppia transalpina è riuscita ad imporsi 21-19 ponendo fine alla corsa per le medaglia di Aliotta-Moretti.

In precedenza il duo tricolore aveva superato in scioltezza le lituane Vilkelyte/Kucinskaite 2-0 (21-9-21-9) nei sedicesimi di finale.

Domani alle ore 13 Aliotta e Moretti saranno nuovamente in campo per disputare la finale per il nono posto contro le slovacche Donko/Ferlež.