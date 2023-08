Sorteggiate le Pool dei Campionati Mondiali 2023

ROMA- È stata definita la composizione dei gironi dei prossimi Campionati del Mondo di beach volley in programma da mercoledì 6 a venerdì 15 ottobre 2023 in Messico (Tlaxcala, Huamantla e Apizaco).

Sale dunque l’attesa per l’evento clou della stagione 2023. Chi trionferà in Messico, come noto, guadagnerà un posto ai prossimi Giochi Olimpici di Parigi 2024. La prossima rassegna iridata, giunta alla quattordicesima edizione, vedrà la presenza di quattro coppie italiane, una nel tabellone femminile e tre in quello maschile.

Marta Menegatti e Valentina Gottardi, coppia numero dieci del seeding, sono state inserite nella Pool J con le statunitensi Julia Scoles e Betsi Flint, con le austriache Dorina e Ronja Klinger e con la coppia del Costarica formata da Kianny María Araya Quesada e Angel Williams Paniagua. Le campionesse d’Italia in carica faranno il loro esordio venerdì 8 ottobre contro il Costa Rica per poi affrontare l’Austria e gli Stati Uniti, rispettivamente sabato 9 e domenica 10 ottobre.

Tanti gli spunti importanti provenienti dal sorteggio nel tabellone maschile. Daniele Lupo ed Enrico Rossi sono stati inseriti nella Pool A con i norvegesi campioni del Mondo in carica Anders Mol e Christian Sorum, con gli olandesi Stefan Boermans e Yorick de Groot e con atleti del Mozambico Jorge Monjane e Ainadino Martinho. Per Lupo/Rossi l’esordio nel Mondiale è in programma mercoledì 6 ottobre contro l’Olanda; la coppia azzurra chiuderà poi la fase a gironi giovedì 7 ottobre contro i plurimedagliati campioni norvegesi e venerdì 8 contro la formazione africana.

Alex Ranghieri e Adrian Carambula, alla guida invece della Pool E, se la dovranno vedere con i due team austriaci composti da Julian Hörl e Alexander Horst e da Robin Seidl e Moritz Pristauz, e contro la coppia del Nicaragua formata da Ruben Alejandro Mora Romero e Dany Antonio López Alvarado. Gli azzurri, squadra numero cinque del tabellone, debutteranno nella rassegna continentale giovedì 7 ottobre contro il Nicaragua, per poi affrontare sabato 9 Seidl/Pristauz e domenica 10 Hörl/Horst.

Grande attesa anche per Paolo Nicolai e Samuele Cottafava. Gli azzurri sono stati inseriti nella Pool H con gli spagnoli Pablo Herrera e Adrián Gavira, con gli australiani Christopher McHugh e Paul Burnett e con i messicani Jorge Barajas e Gabriel Cruz Mendoza. La coppia federale esordirà giovedì 7 contro il Messico, per poi proseguire il girone sabato 9 contro l’Australia e domenica 10 contro la Spagna.

LA FORMULA-

Le 48 coppie partecipanti (per ciascun tabellone, femminile e maschile) saranno distribuite in 12 pool. Le prime due classificate di ciascuna pool (24 squadre) e le migliori 4 coppie classificatesi terze (totale 28 coppie quindi) avanzeranno alla fase a eliminazione diretta (sedicesimi di finale). Le rimanenti 8 squadre classificatesi terze nelle loro rispettive pool disputeranno i quattro incontri valevoli come lucky losers completando così il tabellone a eliminazione diretta con le 32 squadre ancora in gara (sedicesimi di finale). La fase a eliminazione singola inizierà con gli ottavi di finale e sarà seguita dagli ottavi di finale, dai quarti di finale, dalle semifinali e dai match che metteranno in palio le medaglie.

TABELLONE FEMMINILE-



POOL A

Ana Patrícia/Duda (BRA)

Placette/Richard (FRA)

Ahtiainen/Lahti (FIN)

Rivas Zapata/Chris (CHI)

POOL B

Nuss/Kloth (USA)

Andressa/Vitoria (BRA)

Paulikiene/Raupelyte (LTU)

Akiko/Yurika (JPN)

POOL C

Hughes/Cheng (USA)

Agatha/Rebecca (BRA)

Ittlinger/Borger (GER)

Albarran/Vidaurrazaga (MEX)

POOL D

Melissa/Brandie (CAN)

Hermannova/Stochlova (CZE)

Erika/Michelle (PAR)

Zeroual/Mahassine (MAR)

POOL E

Mariafe/Clancy (AUS)

Gruszczynska/Wachowicz (POL)

Liliana/Paula (ESP)

Almanzar/Payano (DOM)

POOL F

Carol/Barbara (ESP)

Ludwig/Lippmann (GER)

Ishii/Mizoe (JPN)

Nnoruga/Franco (NGR)

POOL G

Hüberli/Brunner (SUI)

Tina/Anastasija (LAT)

Gallay/Pereyra (ARG)

Ariana/Karelys (ECU)

POOL H

Stam/Schoon (NED)

Esmée/Zoé (SUI)

Pavan/McBain (CAN)

Navas/Gonzalez (PUR)

POOL I

Xue/Xia (CHN)

Cannon/Sponcil (USA)

Álvarez/Moreno (ESP)

Torres/Rivera (MEX)

POOL J

Gottardi/Menegatti (ITA)

Scoles/Flint (USA)

Klinger D./Klinger R. (AUT)

Quesada/Williams (CRC)

POOL K

Müller/Tillmann (GER)

Tainá/Victoria (BRA)

J. Dong/Wang (CHN)

Alix/Harward (USA)

POOL L

Gutierrez/Flores (MEX)

Dépré, A./Mäder (SUI)

Naraphornrapat/Worapeerachayakorn (THA)

Vanessa/Sinaportar (MOZ)

TABELLONE MASCHILE-



POOL A

Mol, A./Sørum, C. (NOR)

Boermans/De Groot (NED)

Lupo/Rossi (ITA)

Monjane/Ainadino Martinho (MOZ)

POOL B

Ahman/Hellvig (SWE)

Hodges/Schubert (AUT)

Pedrosa/Campos (POR)

Leon/Marcos (ECU)

POOL C

Partain/Benesh (USA)

Krou/Gauthier-Rat (FRA)

Mol, H./Berntsen (NOR)

Peter/Hernan (FIV)

POOL D

George/Andre (BRA)

Crabb/Brunner (USA)

Popov/Reznik (UKR)

Jawo/Koita (GAM)

POOL E

Ranghieri/Carambula (ITA)

Horl/Horst (AUT)

Seidl/Pristauz (AUT)

Mora/Lopez (NCA)

POOL F

Ehlers/Wickler (GER)

Schalk/Bourne (USA)

Kantor/Zdybek (POL)

Aravena/Droguett (CHI)

POOL G

Cherif/Ahmed (QAT)

Pedro Solberg/Guto (BRA)

HA Likejiang/Wu Jiaxin (CHN)

Blanco/Garcia L. (GUA)

POOL H

Cottafava/Nicolai (ITA)

Herrera/Gavira (ESP)

McHugh/Burnett (AUS)

Barajas/Cruz (MEX)

POOL I

Evandro/Arthur (BRA)

Perusic/Schweiner (CZE)

Alayo/Diaz (CUB)

Galindo/Aguirre (MEX)

POOL J

Brouwer/Meeuwsen (NED)

Immers /Van de Velde (NED)

Nicolaidis/Carracher (AUS)

T.Pithak/T. Poravid (THA)

POOL K

?osiak/Bryl (POL)

Grimalt M./Grimalt E. (CHI)

Capogrosso N./Capogrosso T. (ARG)

Bassereau / Lyneel (FRA)

POOL L

Sarabia/Virgen (MEX)

Vitor Felipe/Renato (BRA)

Schachter/Dearing (CAN)

Abicha/El Azhari (MAR)