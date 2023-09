Marchetto/Windisch in finale a Corigliano

Non riescono ad accedere in finale Rachele Mancinelli e Aurora Mattavelli. Le azzurre, dopo aver staccato il pass per la semifinale in virtù dei successi di ieri ottenuti contro la Colombia 2-1 (21-17, 19-21, 15-8) e contro la coppia azzurra composta da Alice Gradini e Federica Frasca 2-0 (21-17, 21-19), rispettivamente nel primo turno a eliminazione diretta e nei quarti di finale, questa mattina si sono dovute arrendere al tie-break 2-1 (18-21, 21-15, 15-7) alle finlandesi Sinisalo/Parkkinen nella gara valevole l’accesso in finale. Mancinelli/Mattavelli torneranno sulla sabbia alle ore 14 contro le ceche Dvornikova/Pospisilova, in palio il terzo gradino del podio.

Si ferma in semifinale anche il cammino di Gianluca Dal Corso e Marko Viscovich. Passato il girone a punteggio pieno in testa alla pool A, la coppia federale ha poi superato 2-0 (21-15, 21-10) i campioni d’Italia in carica Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta nei quarti di finale. Questa mattina gli azzurri si sono dovuti arrendere al tie-break 2-1 (18-21, 21-17, 22-20) in semifinale agli israeliani Elazar/Cuzmiciov. Un po' di rammarico per la coppia azzurra che non è riuscita a capitalizzare il 14-11 di vantaggio al terzo set sui rivali, bravi a non mollare e a capovolgere dunque le sorti del match. Dal Corso/Viscovich torneranno sulla sabbia alle ore 15 nella finale per il terzo e quarto posto contro gli ungheresi Hajos/Streli.

A difendere i colori azzurri nella finalissima del tabellone maschile saranno Tobia Marchetto e Jakob Windisch. Dopo il derby perso contro Abbiati/Andreatta nella prima uscita della pool D, gli azzurri hanno poi conquistato quattro vittorie consecutive contro le due coppie norvegesi nell’ultima uscita della fase a gironi e nel primo turno a eliminazione diretta, a seguire poi la vittoria contro i lettoni Plavins/Fokerots nei quarti di finale. La ciliegina sulla torta per la coppia federale è arrivata in semifinale; gli azzurri dopo aver portato a casa il primo set 21-17 contro gli ungheresi Hajos/Streli, hanno ceduto 18-21 nella seconda frazione di gioco. Marchetto/Windisch sono poi riusciti a portarsi a casa il tie-break 15-12 (fondamentale il mini break sul 12-10), ottenendo di fatto il pass per la loro prima finale di coppia nel circuito Beach Pro Tour 2023. La finalissima è in programma alle ore 17 contro gli israeliani Elazar/Cuzmiciov.