Ad Igea Marina si è conclusa la 1a giornata delle finali tricolori

BELLARIA IGEA MARINA (RIMINI)- Si chiude con le prime eliminazioni la prima giornata di gare delle finali del Campionato Italiano Assoluto “Fonzies” 2023 di beach volley. 64 le gare giocate (32 per ciascun tabellone) sui campi allestiti al Polo Est Village di Bellaria Igea Marina (RN). Al termine di questo primo turno sono 16 le coppie (8 nel femminile e altrettante nel maschile) che hanno concluso il proprio percorso, dopo aver perso una partita nel tabellone principale e una nel primo turno a eliminazione diretta. Nei due tabelloni diventano quindi 24 le coppie ancora per conquistare l’accesso alle finali in programma domenica.