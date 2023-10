A Parigi Menegatti/Gottardi giocheranno per il 3° posto

PARIGI (FRANCIA)- Si è conclusa una nuova e intensa giornata di gare a Parigi, dov’è in corso di svolgimento l’ultimo Elite16 della stagione. Marta Menegatti e Valentina Gottardi, unica coppia italiana ancora in gara, dopo l’eliminazione nel tabellone maschile di Paolo Nicolai e Samuele Cottafava (quinto posto), non sono riuscite ad accedere in finale, in virtù del 2-0 (21-13, 21-17) subito dalla forte coppia statunitense composta da Kristen Nuss e Taryn Kloth.