Mondiali di beach: quattro su quattro per le coppie azzurre

MESSICO- Conclusa una nuova giornata di gare ai Campionati del Mondo di beach volley in corso di svolgimento in Messico. Quattro partite, quattro vittorie, questi i risultati ottenuti dalle coppie azzurre durante la notte italiana.

Daniele Lupo ed Enrico Rossi, prima coppia azzurra a scendere sulla sabbia, hanno superato 2-0 (21-16, 21-13) la squadra del Mozambico Monjane/Ainadino Martinho nell’ultima uscita della Pool A. Vittoria senza sbavature e secondo posto nel girone (due vittorie e una sconfitta) alle spalle dei campioni olimpici Mol/Sorum per gli uomini di Fosco Cicola. Obiettivo raggiunto dunque per la coppia la coppia dell’Aeronautica Militare.

Secondo posto nel girone anche per Alex Ranghieri e Adrian Carambula. Dopo la sconfitta al terzo set contro Seidl/Pristauz nel secondo match della Pool E, per gli azzurri questa notte è arrivato il successo al tie-break contro l’altra coppia austriaca formata da Julian Hörl e Alexander Horst. Dopo il primo set perso ai vantaggi 22-24, importante e decisiva reazione per gli azzurri che sono riusciti prima a pareggiare i conti 21-16 (1-1), per poi aggiudicarsi il tie-break sul 15-10 finale. Determinante la prestazione sotto rete di Alex Ranghieri, autore di 11 muri.

Prosegue con una vittoria il percorso in Messico di Marta Menegatti e Valentina Gottardi. Per le azzurre questa notte è arrivato il secondo successo consecutivo nella rassegna iridata; dopo l’esordio vincente contro il Costa Rica, le atlete di Caterina De Marinis hanno superato 2-1 le austriache Dorina e Ronja Klinger. Azzurre protagoniste assolute del primo set, completamente dominato e chiuso 21-9. Seconda frazione di gioco che ha visto la reazione della coppia austriaca, brava a spuntarla sul finale 18-21. Le italiane nel tie-break hanno però ritrovato ritmo riuscendo a chiudere il match a +5 sulle rivali (15-10). Le azzurre torneranno sulla sabbia questa sera alle ore 23.30 contro le statunitensi Julia Scoles e Betsi Flint, team affrontato e superato (21-19, 21-15) nel primo turno a eliminazione durante l’ultimo Elite16 di Parigi, in palio il primo post nella Pool J.

Ultima coppia azzurra a scendere sulla sabbia quella composta da Paolo Nicolai e Samuele Cottafava. Dopo aver approcciato nella maniera giusta il primo incontro della Pool H contro i padroni di casa Barajas/Cruz, superati 2-0, per gli azzurri questa notte è arrivata l’importante conferma anche nel match contro gli australiani McHugh/Burnett, battuti con un doppio 21-18. Risultato che consentirà dunque alla coppia azzurra di giocarsi il primato del girone contro gli esperti spagnoli Pablo Herrera e Adrián Gavira nel match in programma martedì 10 ottobre alle ore 04.00.

Questa sera scenderanno invece sulla sabbia Claudia Scampoli e Margherita Bianchin. Per le azzurre, reduci da due sconfitte nella Pool F, arrivate contro Brasile e Germania, decisiva per il proseguo del torneo sarà la sfida in programma alle ore 19 contro le giapponesi Miki Ishii e Sayaka Mizoe.

FASE A GIRONI | IL CALENDARIO DELLE COPPIE AZZURRE-



Venerdì 6 ottobre



Ranghieri/Carambula (ITA)-Mora/Lopez (NCA) 2-0 (21-11, 21-11)

Boermans/De Groot (NED)-Lupo/Rossi (ITA) 1-2 (21-10, 21-23, 12-15)

Sabato 7 ottobre

Carol/Barbara (BRA)-Scampoli /Bianchin (ITA) 2-1 (23-21, 23-25, 15-9)



Nicolai/Cottafava (ITA)-Barajas/Cruz (MEX) 2-0 (21-9, 21-11)



Ranghieri/Carambula (ITA)-Seidl/Pristauz (AUT) 1-2 (21-19, 17-21, 12-15)

Mol/Sorum (NOR)-Lupo/Rossi (ITA) 2-1 (19-21, 21-13, 15-10)



Menegatti/Gottardi (ITA)-Quesada/Williams (CRC) 2-0 (21-9, 21-9)

Domenica 8 ottobre

Ludwig/Lippmann (GER)-Scampoli/Bianchin (ITA) 2-0 (21-12, 21-12)



Lupo/Rossi (ITA)-Monjane/Ainadino Martinho (MOZ) 2-0 (21-16, 21-13)

Lunedì 9 ottobre



Ranghieri/Carambula (ITA)-Horl/Horst (AUT) 2-1 (22-24, 21-16, 15-10)



Menegatti/Gottardi (ITA)-D. Klinger/R.Klinger (AUT) 2-1 (21-9, 18-21, 15-10)



Nicolai/Cottafava (ITA)-McHugh/Burnett (AUS) 2-0 (21-18, 21-18)

Ore 19: Ishii/Mizoe (JPN)-Scampoli/Bianchin (ITA)

Ore 20.30: Menegatti/Gottardi (ITA)-Scoles/Flint (USA)

Martedì 10 ottobre

Ore 04.00: Nicolai/Cottafava (ITA)-Herrera/Gavira (ESP)