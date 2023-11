Lupo/Rossi nel main draw di Chiang Mai

CHIANG MAI (THAILANDIA) - Lupo/Rossi rappresenteranno l'Italia nel penultimo torneo Challenge del Beach Pro Tour 2023. A Chang Mai in Thailandia i due azzurri saranno inseriti direttamente nel tabellone principale e salteranno le qualificazioni che hanno preso il via oggi.

Per gli atleti dell’Aeronautica Militare si tratta della prima uscita dopo il nono posto ottenuto nella rassegna iridata andata in scena lo scorso ottobre in Messico. Una volta archiviato il Challenge thailandese, la coppia allenata da Fosco Cicola volerà alla volta di João Pessoa (Brasile), dove da mercoledì 22 novembre è in programma l’ultimo torneo Elite16 della stagione, evento precedentemente rimandato e poi riprogrammato prima delle Finals di Doha (Qatar, dal 6 al 9 dicembre).