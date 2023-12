Nelle Finals di Doha una vittoria e due sconfitte per gli italiani

DOHA (QATAR)- Si è conclusa la prima giornata di gare per le coppie italiane impegnate nelle Finals del Beach Pro Tour 2023 , in in corso di svolgimento a Doha (Qatar).

I primi a scendere in campo sono stati gli azzurri Paolo Nicolai e Samuele Cottafava che hanno ottenuto una brillante vittoria per 2-0 (21-18, 22-20) contro i campioni del Mondo Perusic/Schweiner. Per il duo tricolore si tratta della seconda vittoria in pochi giorni contro la forte coppia della Repubblica Ceca. Paolo e Samuele, infatti, lo scorso 25 novembre hanno superato Perusic/Schweiner nei quarti di finale dell’ultimo Elite16 di Joao Pessoa (Brasile), manifestazione che gli azzurri hanno chiuso poi al secondo posto e che ha permesso loro di qualificarsi a queste fasi finali del Beach Pro Tour 2023.

Nel secondo incontro della pool A, Nicolai e Cottafava, si sono invece dovuti arrendere dopo una bella battaglia contro i qatarioti Cherif/Ahmed 2-0 (21-19, 21-19).

Nella giornata di domani gli azzurri scenderanno nuovamente in campo contro i polacchi Losiak/Bryl (ore 18 italiane).

Nella pool B, invece, l’altra coppia italiana in gara formata da Alex Ranghieri e Adrian Carambula è stata superata nel match d’esordio. Ranghieri e Carambula, infatti, sono stati battuti 2-0 (21-18, 21-14) dagli svedesi campioni europei in carica Ahman/Hellvig.

Domani Adrian e Alex avranno subito l’opportunità di rifarsi contro i brasiliani George/Andre (ore 14) per poi giocare nuovamente contro i campioni Olimpici Mol/Sorum alle ore 19.

CALENDARIO E RISULTATI DELLE COPPIE ITALIANE-



6 DICEMBRE

Perusic/Schweiner (CZE)-Nicolai/Cottafava (ITA) 0-2 (18-21, 20-22)

Cherif/Ahmed (QAT)-Nicolai/Cottafava (ITA) 2-0 (21-19, 21-19)

Ahman/Hellvig (SWE)-Carambula/Ranghieri (ITA) 2-0 (21-18, 21-14)

7 DICEMBRE

Ore 14, George/Andre (BRA)-Carambula/Ranghieri (ITA)

Ore 18, Losiak/Bryl (POL)-Nicolai/Cottafava (ITA)

Ore 19, Mol/Sorum (NOR)-Carambula/Ranghieri (ITA)

8 DICEMBRE



Ore 14, Partain/Benesh (USA)-Nicolai/Cottafava (ITA)



Ore 15, Carambula/Ranghieri (ITA)-Ehlers/Wickler (GER)