I campionati Europei di beach volley 2024 in Olanda

L'AIA (OLANDA)-La CEV ha ufficializzato che saranno L’Aia, Apeldoorn e Arnhem le città che ospiteranno i Campionati Europei 2024 di beach volley. La rassegna continentale, in programma dunque in Olanda dal 13 al 18 agosto, prenderà il via subito dopo la fine dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, regalando di fatto a tutti gli appassionati un’estate ricca di emozioni.