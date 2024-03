A Doha Cottafava/Nicolai ai quarti, Menegatti/Gottardi agli ottavi

DOHA (QATAR)- Il pomeriggio di gare per le squadre italiane all’ Elite 16 di Doha , in Qatar, si è concluso con l’accesso diretto ai quarti di finale per Paolo Nicolai-Samuele Cottafava e il passaggio al primo turno ad eliminazione diretta per Marta Menegatti in coppia con Valentina Gottardi. Purtroppo si è fermata alla fase a gironi la corsa di Daniele Lupo ed Enrico Rossi, usciti sconfitti nell’ultima gara della pool A.

Nel tabellone femminile, Menegatti-Gottardi, dopo lo splendido successo ottenuto questa mattina per 2-1 (21-14, 19-21, 15-13) contro la coppia elvetica composta da Esmee Bobner e Zoe Verge-Depre, hanno dovuto subire lo stop nell’ultimo match della pool B. Le azzurre, infatti, sono state battute per mano delle forti brasiliane Carol/Barbara per 2-0 (21-15-21-16). Il team azzurro, dunque, grazie al secondo posto finale nel girone B si è guadagnato con merito il diritto di giocare domani 8 marzo alle ore 7 italiane l’ottavo di finale contro le svizzere Vergé-Dépré A.Mäder, giunte terze nella pool A.

Grazie al successo (il terzo in altrettante gare giocate) per 2-0 (21-19, 21-19) sugli statunitensi Evans/Budinger, Paolo Nicolai in coppia con Samuele Cottafava ha ottenuto l’accesso ai quarti di finale dell’Elite qatariota.

Dopo una prima frazione di gioco combattuta e portata a casa con maestria, gli atleti azzurri hanno tenuto in mano il pallino del gioco anche nel secondo set e dopo una fase di parità hanno dato la sferzata decisiva (21-19) che ha permesso loro di vincere il match e chiudere da imbattuti primi nella pool D.

Grazie alla vittoria Paolo e Samuele domani 8 marzo si giocheranno l’accesso in semifinale contro la coppia vincente dell’ottavo di finale che vedrà opposti gli olandesi Brouwer-Meeuwsen ai tedeschi Ehlers-Wickler.

Niente da fare, invece, per la coppia tricolore formata da Daniele Lupo ed Enrico Rossi, battuta quest’oggi dagli svedesi campioni d’Europa Ahman/Hellvig per 2-0 (23-21, 30-28).

La sconfitta è arrivata dopo un primo set giocato ad altissimo livello. Gli italiani, infatti, hanno giocato un buon beach volley mettendo in grossa difficoltà i campioni continentali. Nel secondo ancora battaglia vera, ma nel finale sono stati ancora gli svedesi a vincere il set (30-28) con gli italiani costretti a salutare anzitempo l’Elite16 di Doha.