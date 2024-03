A Doha Cottafava/Nicolai e Menegatti/Gottardi ko ai quarti

DOHA (QATAR) - Giornata avara di soddisfazioni per i colori azzurri nel torneo Elite16 del Beach Pro Tour in corso di svolgimento a Doha (Qatar). Marta Menegatti in coppia con Valentina Gottardi nel femminile e Paolo Nicolai con Samuele Cottafava nel tabellone maschile, infatti, hanno chiuso al quinto posto il torneo qatariota.

Nel tabellone femminile si interrompe ai quarti di finale la corsa di Marta Menegatti e Valentina Gottardi. In precedenza le azzurre avevano superato nel primo turno ad eliminazione diretta le elvetiche Vergé-Dépré A.Mäder 2-0 (23-21, 29-27).

Nonostante la sconfitta per 2-0 (21-19, 21-13) contro le lettoni Tina-Anastasija, il team tricolore è stato protagonista di una gara ben giocata soprattutto nel primo parziale. La battuta di arresto di oggi non cancella di certo quanto di buono fatto dalle azzurre nel massimo torneo del Beach Pro Tour targato Volleyball World.

Nel primo set le azzurre sono scese in campo molto concentrate, battagliando punto a punto. Nel finale, però, la coppia lettone ha piazzato gli attacchi decisivi che hanno fissato il punteggio a loro favore sul (21-19).

Nel secondo le lettoni Tina/Anastasija sono partite subito forte e hanno preso un buon vantaggio (13-6). Con il passare del tempo Menegatti e Gottardi hanno provato a contrastare le avversarie che però con maestria hanno gestito il vantaggio portandosi a casa la vittoria (21-13) e il conseguente passaggio alle semifinali.

Si ferma ai quarti di finale con conseguente quinto posto anche il torneo di Paolo Nicolai e Samuele Cottafava. Gli azzurri sono stati superati 2-0 (21-18, 21-19) dai tedeschi Ehlers-Wickler.

Molto serrato il ritmo che ha contraddistinto l'avvio di primo set con le due coppie che hanno proceduto appaiate con un lungo punto a punto (14-14). Nella fase centrale i tedeschi hanno compiuto il primo allungo con gli azzurri Nicolai-Cottafava che hanno tentato di tenere il passo ma senza riuscirci (21-18).

Il secondo set è stato sempre combattuto con i due team che non si sono risparmiati. Gli azzurri da parte loro hanno ottenuto un buon margine +4 (14-10) prima di subire il ritorno degli avversari che hanno prima pareggiato (19-19) e poi compiuto il sorpasso fino al definitivo (21-19). Per Paolo Nicolai e Samuele Cottafava, dunque, un quinto posto finale nel primo torneo Elite16 del 2024.

Risultati - 8 marzo

Quarti di finale – tabellone femminile

Menegatti/Gottardi (ITA) - Tina Anastasija (LAT) 0-2 (19-21, 13-21)

Ottavi di finale - tabellone maschile

Nicolai/Cottafava (ITA) - Ehlers-Wickler (GER) 0-2 (18-21, 19-21)