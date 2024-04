Beach Volley: A Tepic Menegatti/Gottardi giocheranno per il 3° posto

TEPIC (MESSICO)- Finale accarezzata per Marta Menegatti e Valentina Gottardi nel torneo Elite 16 di Tepic, in Messico. La coppia tricolore, infatti, è stata superata con il punteggio di 2-0 (23-21, 21-10) in semifinale dalle olandesi Stam-Schoon. Le azzurre sulla sabbia messicana hanno lottato e provato a conquistare la finale per il primo posto.

Sono state le olandesi a imporre in avvio il proprio ritmo alla partita (3-9). La risposta di Marta e Valentina, però, non si è fatta attendere e dopo un lungo inseguimento hanno raggiunto il pareggio (14-14). Nel finale le azzurre dopo aver annullato due set point alle avversarie si sono dovute arrendere ai vantaggi 23-21.

È l’equilibrio a caratterizzare la ripresa del secondo set (5-5, 7-7). Marta e Valentina, che fino a quel momento avevano giocato un ottimo beach volley, subiscono il ritorno di Stam e Schoon che passano in vantaggio (8-11). Nel finale di partita le azzurre non sono più riuscite a rientrare e l’Olanda è stata brava ad amministrare il cospicuo vantaggio e vincere set e partita (10-21) conquistando così l’accesso alla finale.

In precedenza le azzurre avevano vinto con pieno merito il quarto di finale contro le tedesche Müller-Tillmann 2-0 (21-10, 21-16). Azzurre protagoniste indiscusse nel primo set: cinque ace e due muri vincenti permettono all’Italia di chiudere senza troppe difficoltà sul 21-10. Nel secondo sono state ancora Marta e Valentina padrone del campo (6-4, 12-4). Le tedesche hanno provato a contenere lo strapotere azzurro ma senza successo e le beachers italiane hanno proseguito con passo spedito fino al 21-16.

Marta e Valentina questa sera (ore 21.30 italiane) scenderanno nuovamente in campo e ad attenderle ci sarà la finale per il terzo e quarto posto contro le brasiliane Carol-Barbara, quest’ultime battute nell’altra semifinale per 2-0 (21-17, 21-17) dalle svizzere Huberli-Brunner