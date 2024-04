Beach volley: Dal Corso/Viscovich noni a Xiamen

Dopo aver superato la fase a gironi per gli azzurri nella nottata italiana sono arrivate una vittoria e una sconfitta. La coppia federale si è infatti prima imposta 2-0 (21-18, 21-15) sui portoghesi Pedrosa/Campos nel primo turno a eliminazione diretta, per poi subire il 2-0 (21-13, 21-15) negli ottavi di finale dai tedeschi Pfretzschner, L./Winter, coppia numero due del tabellone, proveniente dal secondo posto al Challenge di Guadalajara (Messico). Nonostante la sconfitta nel match valevole l’accesso ai quarti, è stato un buon torneo quello disputato dalla coppia federale, all’esordio ufficiale in questa nuova stagione, delle convincenti prestazioni che fanno ben sperare in vista delle prossime uscite.