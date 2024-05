Beach Volley: Scampoli/Bianchin in semifinale a Pingtan

PINGTAN (CINA)-Prosegue nel migliore dei modi il Future di Pingtan (Cina) per Claudia Scampoli e Margherita Bianchin. Dopo aver passato la fase a gironi in testa alla Pool C grazie ai successi contro Thailandia e Cina, le azzurre questa mattina si sono imposte 2-0 (26-24, 21-12) su un'altra compagine di casa, quella composta da Yingpeng Whang e Xinchen Zang, staccando così il pass per la gara valevole l’accesso in finale.