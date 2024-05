Beach Volley: Scampoli/Bianchin seconde Pingtan

PIGNTAN (CINA)- Successo accarezzato per Claudia Scampoli e Margherita Bianchin nel Future del Beach Pro Tour di Pingtan, in Cina.

Il team tricolore, infatti, è stato superato in finale solo al tie break 2-1 (24-22, 15-21, 15-13) dalle padrone di casa cinesi B. Bai/Wang, al termine di una intensa gara e che ha regalato tanto spettacolo.