Beach Volley: al via il torneo di Cervia

CERVIA (RAVENNA)- Ha preso ufficialmente il via questa mattina, presso il Fantini Club di Cervia (RA), il primo Future italiano del Beach Pro Tour 2024 . La storica località balneare romagnola ospiterà dunque ancora una volta questo importante evento di beach volley internazionale, che come ogni anno, vedrà la partecipazione di duecento atleti, provenienti da oltre trenta paesi diversi; sono dunque garantiti quattro giorni di grande spettacolo.

Tante le coppie italiane ai nastri di partenza. Nel torneo femminile partiranno dal main draw Reka Orsi Toth e Giada Bianchi, coppia federale al lavoro in questi giorni presso il CPO di Formia; con loro sono presenti nel tabellone principale anche Viktoria Orsi Toth e Valentina Calì, le azzurre Claudia Scampoli e Margherita Bianchin e Rachele Mancinelli e Aurora Mattavelli. Sono impegnate invece quest’oggi nelle qualifiche anche Federica Frasca e Alice Gradini, Eleonora Sestini ed Erika Ditta ed Eleonora Annibalini e Anna Pelloia.

Il tabellone maschile vede invece la presenza come coppia testa di serie numero uno gli azzurri Gianluca Dal Corso e Marco Viscovich; coppia numero due sono invece i campioni d’Italia in carica Carlo Bonifazi e Davide Benzi. Partiranno dal main draw anche Tobia Marchetto e Jakob Windisch, team che avrà il compito di difendere la vittoria ottenuta nell’appuntamento dello scorso anno; ultima coppia italiana presente nel tabellone principale è invece quella composta dai giovani Theo Hanni e Michael Burgmann. Partiranno invece oggi dalle qualifiche Marco Caminati e Davis Krumins, vincitori la scorsa settimana al Future di Madrid (primo appuntamento di coppia per gli atleti italiani), Manuel Alfieri e Luca Bigarelli, Luca Cravera e Alessandro Carucci e Marco Raisa e Andrea Pizziolo.