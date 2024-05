Beach Pro Tour: domani al via il Future di Battipaglia

BATTIPAGLIA (SALERNO) -Proseguono gli eventi italiani del Beach Pro Tour 2024. A distanza di pochi giorni dalla conclusione del Future di Cervia (RA) , prenderà infatti il via domani giovedì 23 maggio a Battipaglia (SA), il secondo torneo italiano del circuito internazionale.

Appuntamento quello in programma presso lo stabilimento Miramare Beach Village che vedrà la partecipazione di molte coppie azzurre.

Nel tabellone femminile cominceranno il proprio cammino direttamente dal main draw Reka Orsi Toth e Giada Bianchi (coppia testa di serie numero tre del torneo), Viktoria Orsi Toth e Valentina Calì, Rachele Mancinelli e Aurora Mattavelli ed Eleonora Sestini ed Erika Ditta; partiranno invece dalle qualifiche le azzurre Claudia Scampoli e Margherita Bianchin e Alice Gradini insieme a Federica Frasca.

Nel tabellone maschile invece Gianluca Dal Corso e Marco Viscovich e Carlo Bonifazi e Davide Benzi sono rispettivamente coppia numero uno e coppia numero due del torneo; partiranno sempre dal tabellone principale anche Jakob Windisch e Tobia Marchetto e Marco Ulisse in coppia con Matteo Bellucci. Per Theo Hanni e Micheal Burgmann e Lorenzo Monti e Marco Zoli, il torneo prenderà invece il via domani dalle qualifiche.