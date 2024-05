Beach Volley Scuola: ad Espinho luci ed ombre per le coppie italiane

ESPINHO (PORTOGALLO)- Conclusa la prima giornata di gare per le due coppie azzurre impegnate a Espinho (Portogallo) nel quarto Elite16 del Beach Pro Tour 2024. Sconfitta all’esordio per Marta Menegatti e Valentina Gottardi. Le azzurre sono state superate al terzo set -2-1 (21-19, 19-21, 18-16) dalle spagnole Alvarez/Moreno, team proveniente dai due successi ottenuti ieri nelle qualifiche; per la coppia federale un po’ di rammarico per non esser riuscita a chiudere in proprio favore un terzo set che l’ha vista sempre in vantaggio sulle rivali, sul finale anche tre match point (14-11) annullati dalle spagnole, brave a capovolgere le sorti del match e chiudere in proprio favore sul 18-16. Domani le azzurre torneranno in campo alle ore 10 contro le brasiliane Carol/Barbara nella seconda uscita della Pool C, per poi chiudere la fase a gironi alle ore 17 contro le australiane Mariafe/Clancy.