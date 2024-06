Beach Volley: Ranghieri/Carambula agli ottavi di Stare Jablonki

STARE JABLONKI (POLONIA)-Si è conclusa la prima giornata di gare per le due coppie azzurre impegnate nel Challenge in corso di svolgimento a Stare Jablonki (Polonia). Alex Ranghieri e Adrian Carambula hanno superato la fase a gironi, mentre Reka Orsi Toth e Giada Bianchi, al loro primo Challenge insieme, non sono riuscite a raggiungere le fasi finali della manifestazione.