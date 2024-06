Beach Volley: tre coppie italiane in campo ad Ostrava

OSTRAVA (REPUBBLICA CECA)-Prenderà il via domani mercoledì 5 giugno a Ostrava (Repubblica Ceca) il quinto Elite16 del Beach Pro Tour 2024. Quello ceco sarà un appuntamento di fondamentale importanza in chiave Parigi 2024; tutti i tornei del BPT che si concluderanno domenica 9 giugno metteranno infatti in palio gli ultimi punti validi ai fini del ranking olimpico.