Beach Volley: Alfieri/Andreatta in semifinale a Cracovia

CRACOVIA (POLONIA)- Eccellente risultato azzurro nel Future di Cracovia in Polonia nel quale Manuel Alfieri e Tiziano Andreatta hanno infatti raggiunto le semifinali. Dopo aver superato Austria e Polonia nelle qualifiche, la coppia azzurra è riuscita poi a superare la fase a giorni al terzo posto della Pool D in virtù della sconfitta contro la Finlandia e il successo contro un'altra formazione padrona di casa. Gli azzurri sono poi riusciti a centrare due importanti vittorie contro ii lituani Juchnevic/Vasiljev 2-0 (21-18, 21-12) e contro gli austriaci 2-1 Friedl/Huber (21-15, 21-16) nel primo turno a eliminazione diretta e nei quarti di finale: confortanti vittorie che hanno permesso alla coppia italiana di accedere dunque in semifinale in programma domani contro i tedeschi Robin Sowa e Maximilian Just (orario da definire).