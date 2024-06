Beach Volley: Lupo/Zaytsev, nasce la coppia pronta a stupire

ROMA- L’atmosfera del primo giorno di scuola con la sensazione di ritrovarsi fra amici in clima disteso anche se solenne. Stamattina nella Sala del Consiglio della Fipav in via Vitorchiano si è celebrato ufficialmente il ‘matrimonio’ fra Daniele Lupo e Ivan Zaytsev, il nuovo team del beach volley italiano che da qualche settimana si sta preparando per esordire e stupire tutti.

Le ambizioni, pur se ancora sotto traccia, sono velatamente alte, molto alte. La ‘strana coppia’ sarà guidata da Marco Solustri, un icona del beach italiano. ‘The coach’, ha creduto da subito in questo ‘pazzo’ progetto ed ha accettato di mettersi in gioco insieme a Daniele ed Ivan iniziando a torchiarli per farli diventare un tandem vincente.

Le parole di Marco Solustri-

« Questa sfida ha un solo comun denominatore-esordisce Solustri- la passione che ci unisce. Al momento non abbiamo ancora sponsor ne sostegni federali, ma tanta voglia di impegnarci. Credo fermamente nel valore di questi ragazzi ma soprattutto ho sensazioni positive dettate dal feeling che c’è tra di noi. Ivan dovrà riprendere confidenza con la sabbia ma credo che certe doti le abbia nel DNA, è un ottimo ‘muratore’ le sue qualità si integreranno perfettamente con quelle di Daniele che è uno dei difensori più forti al mondo. Ma ora c’è soltanto da lavorare, abbiamo sostenuto una quindicina di allenamenti, solo quando arriveremo a 100, e dopo trenta tornei, potrò capire quello che potremo fare. La prossima settimana saremo a Caorle per la 1a tappa del Campionato Italiano, sarà il primo vero test, poi chiederemo una wild card per i campionati europei, ma vogliamo procedere step by step senza affrettare i tempi ».

Le parole di Daniele Lupo-

Daniele Lupo, argento con Nicolai alle Olimpiadi di Rio 2026, reduce da due esperienze non proprio positive, in coppia prima con Ranghieri e poi con Rossi, è colui al quale è scoccata la scintilla ed ha fatto il primo passo verso Ivan.

« Ero negli Stati Uniti, apro instagram e mi appare una storia di Zaytsev. E’ stata un’illuminazione… ho preso il cellulare e gli ho mandato un messaggio. In Italia erano le due di notte ma ho ricevuto subito la sua disponibilità. Poi ci siamo risentiti ed abbiamo messo a punto il tutto. Abbiamo scelto Marco, chi meglio di lui per dare corpo a questa idea ? Le sensazioni sono molto buone, soprattutto per il rapporto che abbiamo tra noi. Il resto arriverà, sono convinto che Ivan farà presto a trovare le misure, del resto sulla sabbia ci ha già giocato ».

Le parole di Ivan Zaytsev-

La parola è poi passata a Zaytsev il quale, come tante volte ha fatto nella sua carriera, è pronto a gettarsi con entusiasmo nella nuova sfida.

« Mettermi in gioco fa parte del mio DNA, devo fare onore ad un cognome importante… a trentacinque anni sono pronto a dare il massimo al fianco di Daniele, uno che nel beach volley ha già scritto pagine importanti. A scanso di equivoci voglio dire che non ho chiuso con l’indoor, se lo avessi fatto lo avrei annunciato con una grande festa che faremo più in là. Sono in attesa di qualche proposta che mi intrighi. Marco e Daniele hanno capito, in futuro si vedrà. Nel frattempo darò il massimo in questo progetto e sono convinto che, seguendo i consigli di Solutri, potremo far bene. Obiettivi? non ci poniamo limiti, intanto divertiamoci ».