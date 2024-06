Starting Six: per Beinasco quinto titolo consecutivo di Beach Volley

ROMA- Nella puntata odierna di Starting Six Pasquale Di Santillo ci porta alle finali del Campionato Italiano di beach volley per società che ha laureato Campione d’Italia. Per la quinta volta consecutiva la Beach Volley Training.

La società di Beinasco si è rivelata essere ancora una volta la regina del beach volley italiano dominando le classifiche in entrambi i tabelloni (femminile e maschile) durante la prima fase, anche in questa tre giorni sul litorale veneto gli atleti e le atlete del club piemontese si sono dunque regalati questo importante risultato, che è andato di fatto ad arricchire ulteriormente la bacheca del Centro Sportivo Le Dune di Beinasco. A salire sul secondo gradino del podio nel tabellone femminile è stato il club di Basiglio l’I Follow Beach Volley mentre a completare il terzetto medagliato è stata la Romabeachtour. A piazzarsi alle spalle dei campioni d’Italia nel torneo maschile la società capitolina della Romabeachtour, mentre la terza posizione è andata invece all’I Follow Beach Volley.

Come noto, oltre alla classifica generale, sono state premiate anche le società vincitrici delle sedici singole categorie. Le vittorie sia nel maschile che nel femminile consentono alla BVT, tra settembre e ottobre, di partecipare alla seconda edizione dell’European Cup Club, appuntamento CEV che vedrà dunque i piemontesi cercare di alzare al cielo la Champions League 2024. Un weekend da record quello registrato a Bibione per questo importante appuntamento, evento che, come noto, ha fatto ufficialmente alzato il sipario sull’estate 2024 del beach volley targato Federazione Italiana Pallavolo: 1270 atleti, 1370 match disputati, 66 ufficiali di gara e 94 campi utilizzati, questi sono stati gli ingredienti che hanno condito questo incredibile weekend a Bibione. Numeri decisamente importanti e in crescita esponenziale che sono andati dunque a premiare l’attenta programmazione messa in atto dalla FIPAV. Alla cerimonia di premiazione presenti Silvia Strigazzi, Consigliere Nazionale FIPAV, Fabio Galli, Coordinatore dell’Attività Territoriale FIPAV legata al beach volley e Massimo Dozzo, Responsabile Organizzativo di Raduni Sportivi.

Archiviato il Campionato Italiano per Società 2023/24, la macchina organizzativa federale si sposterà fra pochi giorni sempre in Veneto, dove dal 14 al 16 giugno a Caorle è in programma il primo appuntamento Gold del Campionato Italiano Assoluto 2024.

Match&Play dedica la giusta vetrina ai protagonisti dell’ennesima impresa della BVT con l’intervista ad un Alessandro Contadin, responsabile della Beach Volley Training, commosso fino alle lacrime.

Nella rubrica Talent Scout si tributano i giusti riconoscimenti alle società vincitrici nelle singole categorie.